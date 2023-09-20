東歐3國使節造訪金門 金酒行銷高粱有望進軍歐陸市場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

波蘭、奧地利駐台代表及捷克駐台商務組長一行昨（19）日下午飛抵金門，首站即造訪名聞中外的金門酒廠，3國代表對金門高梁酒銷往東歐市場都相當感興趣，也願意提供必要之協助，安排與貿易商對接。金酒總經理丁丞康也期盼金門高粱酒繼東北亞與北美等地上架銷售後，藉此打開歐陸市場。東歐參訪團晚間也與縣府代表餐敘，體驗金門特有的「賣魚尾」文化；今（20）日上午拜會金門縣議會，議長洪允典也表示非常感謝3位駐台代表願意幫忙行銷金門高粱酒。

波蘭台北辦事處處長Cyryl Kozaczewski、奧地利駐台辦事處處長Roland Rudorfer，以及捷克駐台辦事處商務組組長Katerina Heinischova等一行昨日走訪金門，一下飛機就前往拜會金酒公司董事長吳昆璋、總經理丁丞康等人，在聽取副總黃海山的簡報後，並與酒廠營銷單位進行交流座談；金酒公司也特別安排於會後帶領參訪團至經武酒窖參觀，品嚐坑道中獨有的高粱酒香。

金酒總經理丁丞康表示，從他5月份到任時，就把「鞏固台灣、立足中國、放眼國際市場」訂為金酒未來的目標；繼日前已打開的東北亞、北美、東南亞等市場，也將東歐視為待開發的白酒處女地，藉由此次東歐使節訪金機會，全力行銷金酒進軍歐陸。

丁丞康說，東歐鄰近蘇聯，代表當地的伏特加烈酒與金門高粱不分伯仲，接受度也會比較高；但他也說，伏特加的酒精度數約在40度至45度之間，而金門高粱酒是固態發酵，香氣的層次、清爽度，絕對比伏特加好。

丁丞康也指出，座談中對於協助金酒打入東歐3國市場，雙方都有共識，3位駐台代表都很樂意協助提供貿易商的相關名單，接下來會有公司業務團隊盡快與3國的商務代表進行對接，此外，3人也願意為金酒背書，幫忙讓進口商了解金酒實際情況，有助於金酒直接與當地進口商聯繫。

昨日晚間3位駐台代表們也與金門副縣長李文良及金酒公司高層餐敘，品嚐金門高粱酒並體驗金門特有的「賣魚尾」文化；據金酒人員透露，3位駐台代表的酒量都非常好，堪稱「海量」，對於金門高粱酒均讚不絕口。

參訪團一行今日上午也特別前往拜會金門縣議會，議長洪允典熱情接待來訪貴賓，並感謝3位駐台代表願意幫忙行銷金門高粱酒。

洪允典說，金門高粱酒的歷史有72年，過去因為戰爭因素，沒有機會好好發揚光大，戰地政務解除後，金門努力行銷高粱酒，才能達到現在的水準、走向世界。他希望在金酒在新任董事長吳昆璋的帶領下，將來金酒的品質和行銷，都會更好；同時也歡迎這些歐洲國家的友人，多多來金門觀光。

波蘭台北辦事處處長Cyryl Kozaczewski說，台灣和波蘭有經貿往來，波蘭的產品也銷售到台灣，他昨天品嚐過金門高粱酒，覺得不錯，也願意協助金酒，開拓波蘭市場，雙方已經達到某些程度的和議，他允諾會提供波蘭當地代理商的資訊給金酒，並積極安排一些公司和金酒對接。

奧地利駐台辦事處處長Roland Rudorfer則感謝金酒和議會的款待，他認為金門高粱酒的品質很好，親身體驗後，發現喝了隔天不會宿醉。今天早上一行人也去參觀金門大橋，他舉金門大橋為例，橋本身可以聯繫人與人之間的感情，以及經貿往來，希望此行可以建立起奧地利和金門之間的交流。

捷克駐台辦事處商務組組長Katerina Heinischova對於金門賣魚尾的文化特別有印象，她覺得很有趣，參觀過金門酒廠後，認為金門高粱酒的品質，確實有機會推廣到歐洲。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！