iPhone 15 22日開賣 信義新天地周邊商品先賣翻

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蘋果最新手機iPhone 15預計22日於新光三越信義新天地開賣，手機周邊商機提前爆發，上週末業績翻倍成長，包括CASETiFY、Topologie、犀牛盾等超過10大周邊商品品牌齊聚，5,000款商品，手機殼、手機繩賣最好。

蘋果iPhone15系列新機上周15日已於官網開賣，帶動一波手機周邊商機，根據新光三越信義新天地統計，光是上周末假日包括手機殼等周邊商品品牌通通爆櫃，業績也較以往成長1倍以上，目前包括法雅客、iStore等蘋果專賣店均備足貨源備戰周五開賣。

新光三越信義新天地除了全台第一家CASETiFY實體店，於9月起陸續有Topologie、犀牛盾（RHINOSHIELD）等品牌進駐，其中，CASETiFY概念店，光速發表有關iPhone 15配件，包括最強防摔系列、超過2,000款印花，以及最新「強悍防摔支架手機殼」與「鏡面手機殼」兩款人氣熱銷產品。

而9月快閃進駐的Topologie，係由攀岩愛好者 Carlos Granon 在 2018 年所成立的手機配件 品牌，將攀爬登山等各項元素融入包款與手機配件中，加上近幾年手機掛繩流行，獨特與耐用性質，成為市場熱銷的指標款式，此次快閃期間，將有招牌的手機殼與繩索背帶外，也推出新品和與Verdon 手機殼全新霓虹配色。

犀牛盾（RHINOSHIELD）則預計下周29日登場，帶來最新手機殼與迪士尼100週年聯名款與生活周邊商品；9月主打三強包括最耐摔的手機殼、最抗黃的透明殼、最不會破的保護貼，今年更推出水壺與手機支架功能等生活商品。

MAGEASY預計28日登場，結合時下流行的「Gorpcore」戶外機能混搭風與新機一同展現機能美學；航太鋁合金外框可完美展示 iPhone 15 新色，結合質感潮流背帶成為重要穿搭元素，目前光是新光三越信義新天地即有超過10家手機周邊專門店，儼然手機商品一條街，從包膜、配件到掛繩與磁吸水壺、手機固架等，逾5000項商品一站購足。