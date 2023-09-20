速聯集團打造百億潭子新廠 估庫存半年至1年完成去化

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速聯集團CEO Ken Lousberg（左）指出，台中百億投資案也決定根留台灣，提供在地就業機會！（圖／曾麗芳）

全球第二大自行車關鍵零組件大廠-愛爾蘭商速聯集團，逆勢豪砸百億擴建潭子新廠，今（20）舉辦盛大的動土典禮！速聯未來將把在台中各地廠房廠區，整合至潭子新廠房，並設置研發中心，發揮整合綜效！

面對自行車產業的高庫存問題，速聯集團CEO Ken Lousberg預期，在未來的6-12個月可望完成去化，為布局自行車產業未來反彈後的產能需求，決定加碼投資台中！

Ken Lousberg指出，潭子新廠是集團繼103年在台中西屯成立亞洲開發中心之後，再一次重大投資案，未來將把在台中各地廠房廠區，整合至潭子新廠房，並設置研發中心，在台中整合並向全世界擴展製造中心。

Ken Lousberg強調，新廠的環境友善設計將實現2030年溫室氣體減排目標，並取得美國領先能源與環境設計(Leadership in Energy and Environmental Design，LEED)認證，也將取得台灣綠建築標章，「速聯集團目前在台員工數達4,065人，這次百億投資案也決定根留台灣，提供在地就業機會。」

經濟部長王美花出席時指出，速聯是全球頂尖的零組件廠，更重要的是結合中部自行車產業形成非常重要的生態系，讓台灣的自行車得以行銷全世界，自行車產業面對全球氣候變遷，對環境更友善，期盼速聯與台灣供應鏈持續合作，讓台灣的自行車產業繼續成長、進步。

台中市副市長黃國榮表示，對速聯集團加碼投資台中表達感謝之意！速聯集團30年前投資台灣就將廠辦設置在台中，為潭雅神地區提供許多就業機會，此次重大投資可望帶動相關就業及上下游產業鏈發展！

今日動土典禮，包括經濟部長王美花、台中市副市長黃國榮、立法委員楊瓊瓔、投資台灣事務所執行長張銘斌等人到場共襄盛舉，祝福開工大吉。