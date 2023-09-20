緊盯Fed決策 新台幣小貶2分、收32.022元

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美國聯準會（Fed）利率決策會在即，市場緊盯Fed官員會後談話，美元指數撐在105價位上方，而人民幣相對趨弱，加上台股續跌，拖累新台幣兌美元20日持續在32元上方盤整，外資偏向匯出下，終場收在32.022元、續貶2分，已連四個交易日收黑，並續創逾一周新低，總成交量僅13.175億美元。

匯銀主管表示，台股20日開高走低，終場下跌101.57點，外資繼續賣超181.91億元，延續近期偏匯出操作，新台幣開盤續貶，但早盤隨台股走揚，一度短暫升回31元價位，但隨人民幣下挫，新台幣跟著轉貶，後續一路在32元大關上方徘徊，午後貶至最低32.046元，終場在央行調節下貶幅收斂。

匯銀主管指出，新台幣短線貶至32元關卡上方，但隨出口商逢低撿便宜，加上月底及季底作帳拋匯需求，且央行伺機進場調節，新台幣低檔有撐，要快速貶向31.1元價位也有難度，「下也下不來、上也上不去」，現階段先在31.9至32元上下約100個基本點（1個基本點為0.01個百分點）區間內震盪。

本周為全球超級央行周，而Fed利率決策更是重中之重。外匯交易員表示，匯市觀望氛圍濃厚，先聚焦Fed官員會後談話，就看能否為升息終點定調，屆時市場才有明確方向，就資金移動角度來看，若能確定升息終點，外資熱錢回流，新台幣等亞幣才有反彈上揚空間。