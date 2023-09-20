台灣連鎖加盟促進協會前進高雄

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為讓科技研發結合品牌創新、打造完整生態系統，並加值生產供應鏈產業，台灣連鎖加盟促進協會於2023台北國際連鎖加盟秋季展期間，在高雄市政府經發局的見證下，與誠研創新股份有限公司進行MOU合作簽約儀式，宣示於高雄市政府經營的「DAKUO新創基地」共同導入資源，推動建立OMO品牌創新創業產業聚落。

作為見證人的高市經發局主任秘書陳怡良表示，高雄將打造第一個品牌產業聚落創新創業基地，透過雙方單位正式締結合作關係，加上合作夥伴來共同推動，無論是作網購電商、或是從經營一家店面開始的創業夥伴，都有機會在DAKUO加速成長為知名連鎖品牌。

未來DAKUO的運作模式，將由台灣連鎖加盟促進協會協助連鎖品牌輔導與育成；「禾多移動多媒體股份有限公司」負責電商平台，進行AI精準行銷、導流導購、以及新聞高效推送，讓客戶更有效率地提升網站流量且創造營收；「知識科技股份有限公司」則結合Google地圖訂位與候位服務，推出自有品牌產品「Mapsbooking」，擴大餐飲、美容美髮、零售等連鎖品牌業者以及在地中小型商家的獲客機率，有效提升業績。誠研創新董事長鍾金峯表示，在高雄DAKUO進駐的好處，就是讓想要電商創業或品牌創新的人，都可以少走彎路，一圓夢想。

台灣連鎖加盟促進協會副理事長邱明正呼應DAKUO的品牌創新創業策略規劃，並以他自身為例，從屏東創立晨間廚房早午餐連鎖品牌開始，第二站即在高雄完成規模複製並站穩市場，現在已經是全國知名品牌，擁有超過600家的加盟店數，他表示因為高雄市場夠大且具有龐大消費力，所以值得讓想要開店的人首選高雄，如今新創基地DAKUO轉型作為品牌創新創業產業聚落，協會將提供各種輔導資源來幫助開店老闆們成功。

高雄市經發局表示，市府近年致力於招商引資，並持續扶植新創與在地產業鏈，而促產補助政策更是吸引廠商投資高雄的重要措施，包括半導體S廊帶、仁武產業園區、以及亞灣智慧科技創新園區等新興高值化產業聚落，都已落地高雄並快速發展，整體已帶動超過6千億元的投資金額，同時創造3萬多個就業機會。未來DAKUO品牌創新創業產業聚落正式成立後，無疑將為高雄市的產業發展注入全新活力，讓高雄不只好創業、好就業，更有好生活。