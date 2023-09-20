楊文科表揚516位教師 竹縣新學年度推教育5大亮點

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教師節即將到來，新竹縣政府20日舉辦「112年度教師表揚大會」，由縣長楊文科頒獎表揚516名教師，其中有3人獲教育部師鐸獎、1人教育部貢獻獎，會場熱鬧滾滾。楊文科感謝老師們無私的奉獻，強調新學年度新竹縣推動「保障教師權益」等教育5大新亮點，打造學生適學、教師樂教環境。

楊文科為向老師表達敬意，特別準備「我的冠軍老師」影片，讓大家知道老師要身兼多種角色，又肩負教育的重責大任，特別感謝各位老師們辛苦付出，春風化雨，悉心教導無數學生，才能讓孩子各方面有優異的表現，他向所有獲獎教師，致上最高的敬意與感謝。

楊文科說，新竹縣在教育方面非常盡心，他要求教育局督導教育政策及資源合理使用，讓學校不需擔心經費，提供良好的教學環境與品質，新學年度將推出教育5大亮點，包括「保障教師權益」、「落實大下課計畫」、「開發促進健康知能教材」、「持續增班設校」、「增設社區大學」，打造更好的教學環境。 獲表揚的老師中，中正國小校長蔡懷萱、北埔國中老師邱巧鈺及六家高中老師簡羽謙3人榮獲教育部師鐸獎，退休的洪敏芬老師獲教育部奉獻獎。

蔡懷萱校長重視數位科技學習和跨域課程教學，讓學生有效學習並參與扶助工作。簡羽謙老師投入特教工作20年，運用多元教學方式，開發特愛玩桌遊等各種適性學習教具，幫助學生有效學習。邱巧鈺老師深具教育愛心，以身作則，義務陪伴學生夜讀，假日帶領弱勢及文化不利學生參加舞獅隊，給予學生成就感與自信心。

洪敏芬老師從竹北高中退休後，在新竹縣家庭教育中心擔任志工迄今15年，陪伴無數家庭經歷人生低谷，以充滿正能量的語言，鼓勵、關懷及陪伴，期望能幫助他人。