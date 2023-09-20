菁英粉領職場必備 4mula極緻潤澤精華液

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隨著季節的變換，您是否也感受到肌膚的不適？秋天涼意，往往讓我們的肌膚感到更加乾燥和缺水。通過歐盟有機認證的4mula 有機保養，為您推薦極致潤澤精華液，感受換季滋潤保養的力量，讓肌膚在秋季綻放光彩。

4mula有機保養 極緻潤澤精華液，建議售價2,580元。圖/業者提供

極緻潤澤精華液是我們獲得有著保養品界奧斯卡金獎殊榮的歐洲有機保養品COSMOS ORGANIC 最高規格有機認證的保證。成分中包含燕麥油、玫瑰純露、蘿蔔根萃取、甘油、蘆薈萃取、蓮藕萃取、春黃菊純露、竹子萃取、卵磷脂、多醣體、玫瑰精油、天竺葵精油、玻尿酸和玄米油等，這些成分相互配合，為您的肌膚帶來極致的滋潤保養。

極緻潤澤精華液專為乾燥、熟齡和敏弱受損類型肌膚而設計，長效保養修護，讓您的肌膚充滿滋潤。堅持僅保留有意義的成分，沒有複雜的化學成份和修飾性賦型劑，讓您的肌膚得到純淨的呵護，簡單、純萃、零敏。

極緻潤澤精華液的使用方式也十分簡單，潔膚後取適量輕揉按摩至吸收，即可感受到肌膚有感。它以玫瑰和春黃菊純露為基底，大量取代水份，潤澤呵護特別嬌嫩的肌膚。多醣體和玻尿酸為肌膚灌注礦泉保濕能量。讓竹子、蓮藕、燕麥油則讓水份安份地保養在您的肌膚裡。天竺葵和玫瑰精油為肌膚緩釋壓力。

現在立刻點擊極緻潤澤精華液的連結，體驗極緻潤澤精華液為您的肌膚帶來的秋季滋潤體驗。讓4mula 有機保養成為您肌膚換季的最佳夥伴，為肌膚注入持久的保養與活力！這個秋天，更要好好保養寵愛自己。

認識4mula有機保養

您知道單靠日常保養肌膚就可以啟動ESG（永續發展與環境保護）嗎？4mula有機保養是一個百分百在地研發測試、並通過歐盟有機認證最高等級COSMO ORGANIC核可的品牌。歐盟有機認證機構重視企業對環境的尊重及友善，其中對於品牌及產品生產端在能源消耗、碳排控管、資源回收、回收利用、環境管理計劃... 均有相當嚴格的要求，這股綠色力量需要更積極友善的鼓勵和支持，消費力是人類物質世界中最軟性也最強大的力量，而您的消費選擇是對未來世界最直接的表決投票。

4mula有機保養官方網站：https://www.4mula.tw/

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