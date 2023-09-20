藝術家胡文賢作品個人風格突出 「觀其畫即難忘」

「滄桑之後 也許會有這樣的回顧‧‧‧‧」這是席慕蓉現代詩作裡的一句。一個藝術家，不管他是畫家、音樂家還是作家，都必須經過人生滄桑經歷，才能創作出感人的作品，從心靈深處，喜怒哀樂，七情六慾，把所有內心裡能與人說或不能與人說的感情慾望，表達在作品中。解脫傳統，宗教，道德禮教，必須是赤裸裸的告白，所謂「畫如其人」。

藝術家胡文賢在歐洲40年，通過這些年的藝術經驗，和生活的積澱，回頭再看自己的文化，他的作品在不知不覺中揉進了東西方的情愫在其中。胡文賢不停的尋找創作的方向，城市歷史文化遺跡的每一個細節都打動著他，潛移默化的影響他的創作。人體、靜物、周遭的景物全都是胡文賢採用的題材，每個物體都有它的象徵意義，而每每因構圖及色調的不同有不一樣的詮釋，有尼采悲觀主義的悲愴及虛無感，有弗洛伊德的夢幻及性慾主義。從破舊廢墟裡尋找價值，從女性的身體表達愛慾、生死及下意識的衝動；舞台佈景般的僵冷透視法，漠漠無際或重重浪花；神話般的殉難情節，如孤塚般的悲劇情懷，或豆蔻少女在春氣盎然的田野炫耀生命喜悅的韻動；神秘的阿拉伯風情，希臘羅馬式的雄偉壯麗；斑剝的紅磚墻、舊木板，破損的門板；古老的雕刻，若隱若現的人體從這些腐朽無生命的物體中冒出，就像旱地冒芽或鳥禽破卵而出般的重現生命。每張圖都擷取了人生片刻，每一個片刻背後都有一個故事，利用寫實技法給與觀者一種似幻似真的視覺感受。

繪畫技法只是一種語言，而語言有所表達，一定不能言之無物，作品是以所選擇技法的最終表現結果示人。可引起觀者共鳴的，可以只是技法，卻不能僅僅是技法，更多的應該是通過相關技法要表達的意識本質和思想內涵。速度、時間、意識、生命，是胡文賢很有興趣嘗試表現的內容。生命是不可能迴避的問題，也是人類不斷探索的目標。而時間就是生命的過程，意識就是生命的內容，速度是意識最強力的感受之一，這些都是以平面藝術難以表達的內容和題目，探索表現這些內容是胡文賢創作內容很重要的部分。

對一個畫家而言，在創作上需要不斷超越自己，不斷尋找適合自己創作規律的視覺表現形式。每一個階段，由於自身綜合的修養及感悟、所處環境等，因此所形成的創作影響也很大。繪畫沒有對與錯，觀念決定思想的深淺，作為一個處於文化邊緣的藝術家，胡文賢是東方的，也是西方的，希望作為一個藝術家的個體能夠在各種藝術盛宴的碰撞中，發揮我的一份熱力，以寫我心。一件作品是否有感情的投入，是很容易分辨出來的。藝術家並非是要出塵離世才顯得高雅脫俗，相反的，藝術應該是入世的，藝術家可以不屑於蠅營狗苟的世俗，卻不可自外於身處的世界，將藝術變得高不可攀。胡文賢認為，藝術家應跳脫感官物質以外，保持一顆平靜的心，融入於世界之中，以畫筆發揮意境的傳達，使作品跨越一切的語言，彰顯出它真正的力量，帶領人們走向純真樸實的本我，追求精神層次的提昇。數十年來胡文賢以寫實的手法創作，環繞著女性主題，游離在夢幻與超現實之間，創造出令人觀其畫即難忘的極為突出的個人風格。