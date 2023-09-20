第三屆公股金融事業聯合供應商大會實踐永續轉型 邁向淨零目標

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在永續浪潮的推進過程中，政府與金融機構扮演著舉足輕重的角色，財政部於2021年邀集九大公股金融機構成立「公股金融事業ESG倡議平台」，以三大主軸「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」，訂定短中長期具體執行方案，推動ESG相關實踐作為。

隨著歐盟即將試行「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），美國最快2024年推行「清潔競爭法案」（Clean Competition Act, CCA），前述措施將對台灣出口產業產生衝擊。另外，今年8月我國成立碳權交易所，規劃推動碳費徵收、碳權交易等機制，可見國內外對淨零議題採取的行動已愈來愈積極，企業所面臨的已不止是實體風險，更增加了轉型風險。

為能及早掌握相關議題、發揮自身影響力，華南金控於2016年訂定集團「供應商承諾書」，要求集團各子公司的供應商遵守誠信經營、環境永續及維護基本人權等相關規範。今年在財政部指導下，華南金透過「公股金融事業ESG倡議平台」的交流，主辦第三屆公股金融事業聯合供應商大會，並以「實踐永續轉型 邁向淨零目標」為題，將淨零議題落實到企業營運之中。

財政部阮清華政務次長親自出席大會，強調政府與公股金融事業邁向「2050年淨零排放」目標的決心，期許公股金融事業透過投資策略、融資規劃，與客戶、投資對象、供應商等議合，凝聚淨零轉型的力量。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，為呼應本次大會主題，會場布置減少一次性的大型製作物，改採數位看板，並將邀請函與報到流程數位化以減少用紙，貴賓證則使用環保材質，可回收、無塑膠。從小地方做起，一步一步落實減碳、實踐永續發展。子公司華南銀行更發揮本業影響力，推出綠色金融服務，提供企業戶綠色轉型所需的資金，並提供企業淨零轉型的診斷服務，陪伴客戶達成淨零排放的目標。

活動中邀請到英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛專題演講，暢談永續轉型的契機，並由台灣電力公司副總經理徐造華、中鼎集團永續長何麗嫺，以及台塑企業總管理處安衛環中心處長李後昆，分享企業淨零轉型的實務經驗，提供公股行庫及其供應商、授信戶邁向淨零目標的參考與指標。

活動最後，由華南金總經理李耀卿以別出心裁的植栽作為信物，將實踐永續的精神交接給下一屆主辦單位合庫金控總經理陳美足，象徵公股行庫將持續與供應商、授信戶一齊邁向淨零目標。