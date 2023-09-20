台灣國際水週開展 水利署籌組「水利產業主題館」助推動國內水利產業

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為促進國際水資源管理及技術創新的交流與合作，並推動國內水利產業發展，經濟部水利署今年邀集國內22家具解決方案能力之優秀企業共同籌組「水利產業主題館」參與「台灣國際水週」專業水展，以「城鄉水智慧」、「新創水資源」、「永續水淨零」三大主題展示台灣水利產業最新趨勢及技術。

水利產業主題館於20日下午台北世貿一館盛大開幕，首先以「品水學體驗活動」揭開序幕，由台灣首位國際品水師兼國際品水師協會大中華區代表－夏豪均博士，從科學角度介紹水中不同礦物質的口感及特性，帶領參與者品味每一滴水的獨特滋味；開幕式由水利署副署長王藝峰主持，邀請對外貿易發展協會副秘書長李惠玲、臺北市政府工務局局長黃一平、臺北自來水事業處處長范煥英、財團法人商業發展研究院董事長許添財，以及來自英國、馬來西亞、泰國、印尼、印度、瓜地馬拉等國共10位的國外企業代表等貴賓與會，並共同見證印度企業Taylormade Renewals Ltd.與台灣連積企業有限公司合作備忘錄簽署儀式，顯示台灣水利產業邁向國際市場深具實力。

今年水利產業主題館中的「城鄉水智慧」主題區，展出台灣運用先進科技和智慧技術於水資源管理的優勢；「新創水資源」主題區展示水資源領域的新興技術和創新產品；「永續水淨零」展區展示符合淨零及永續發展趨勢之設備，呈現水能交織的雙重效益。水利產業主題館於展期間亦安排產品暨技術發表時段，使各家廠商有發揮的舞台，並協助主題館參展商與國外買主進一步媒合洽談。

水利署表示，本次藉由公私協力模式參與國際專業水展，推動國內水利產業發展、擴大市場需求以及增加國際交流的機會，進而提升國內廠商在水利相關建設及產品之品質及技術能力，創造政府與民間雙贏的契機！