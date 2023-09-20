暖風吹起水漣漪 中國漸有復甦跡象 靜待政策點燃金九銀十行情

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大陸股市近期仍呈現震盪整理，目前市場處於濃厚的觀望態度，惟時序來到2023年第三季末，市場對於大陸政策紅利以及景氣復甦的期待轉為樂觀。目前已觀察到一些經濟數據從弱復甦轉往可能復甦的態勢，包含看到CPI、PPI、製造、出口及企業利潤等數據都有一些谷底反彈的情形。後續隨經濟數據持續好轉及搭配中共「三中全會」可能推出穩增長政策，預期陸股將有望迎來一波爆發行情，傳統金九銀十的行情仍可能在今年有望實現。

近期政策面來看，大陸政府開始陸續制定政策來支持經濟，首先8月底開始調降首付比例及房貸利率，特別是集中在消費能力較強一線城市第二套房的下調幅度最大。另外「認房不認貸」政策也開始在8月底推動，一線城市北上廣深率先推出，其他大城市也陸續在9月宣布。

在短期政策陸續放寬後，開始看到民眾購屋意願上升，特別集中在北上廣深四大城市購屋意願高於全國平均，預期隨著政治激勵引導到民眾重新購屋，將有助於市場對於房市信心回穩。後續關注10月三中全會更多穩增長政策推出，將有助於陸股在第四季迎來政策紅利行情。

從經濟面角度來看，近期公布數據開始略有好轉，首先8月CPI及PPI持續回升，其中CPI服務消費已恢復至常態化水準，惟紛擾的地產仍呈現負增長。製造業數據來看，8月製造業PMI 49.7呈現持續回升的復甦態勢，特別在新訂單指數方面，是自4月以來首次重回擴張區間，顯示整體製造業去庫存有所改善且看到需求有復甦的可能，研判下半年大陸經濟增長動能將回升。

產業面，中國汽車工業協會最新公布的1～8月汽車銷量數據，整體需求優於過往季節性需求。乘用車銷量月成長8％，略高於過去6％～7％月度成長季節趨勢，整體來看汽車需求仍連續第四個月保持在季節性成長之上。

新能源車仍是整個產業的亮點。首先今年以來成長率來到40％，滲透率為29.5％，預計全年滲透率將突破30％，再來是8月通路庫存數據也較7月有所下降。最後是海外出口也取得進展，中國汽車工業協會數據顯示，1～7月新能源汽車出口輛為63.6萬輛，年增1.5倍。因此從需求、庫存及汽車出海都取得十足的進展。

惟雖然產業持續回溫，但整個產業仍持續面臨折扣大戰的隱憂，根據數據顯示折扣幅度8月底再次創歷史新高，在強勁的銷售成長背景下或是來自於降價促銷造成的，後續須留意第三季新能源車財報獲利狀況。

在未來投資策略上，仍建議基本面較穩健、政府政策支持的類股族群會是相對安全的選擇。投資人不妨內需及關鍵產業，坐擁未來多頭趨勢。

（文／群益深中小ETF經理人張菁惠）