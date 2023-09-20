中台灣近視雷射新里程 全飛秒SMILE Pro進駐台中

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眼科醫療科技日新月異，台中領先眼科品牌「大學眼科」今（20）日舉行全新升級「SMILE Pro 全飛秒近視雷射及LBV老花近視雷射雙機啟動儀式」，引進新型德國蔡司全飛秒雷射設備VISUMAX 800及MEL90準分子雷射儀，打造大台中頂級眼科手術中心，搶攻大台中眼科市場商機。

台中職籃啦啦隊女孩璿璿與被被，日前也做了SMILE Pro全飛秒近視雷射，大讚「恢復快，工作生活無縫接軌」，周一手術、周三（今日）即出席活動，共同見證中台灣近視雷射重要里程碑。

大學眼科近視雷射手術中心設備全面升級，新型「SMILE Pro全飛秒近視雷射」設備，雷射頻率提升至2MHz，單眼雷射只需約10秒完成，大幅降低患者心理負擔，同時搭載「散光軸輔助導航(OcuLign )」、「視軸輔助導航(CentraLign)」，可於術中快速引導精準定位，提升手術效率及品質。

台中大學眼科院長蘇國豪解釋，有散光的患者，散光的軸度，在坐位以及躺位會產生些微的差異，因而影響手術定位，新型SMILE Pro的輔助導航系統，透過即時顯示視軸與散光軸位置，快速引導醫師精準定位，精密監控手術過程，有效準確的解決患者近視、散光問題。

蘇國豪說，坊間常有「眼科醫師不做近視雷射」的說法，他自己就是近視雷射受惠者，已雷射逾10年，目前雙眼視力良好，就是最好的見證！

豐原大學眼科執行院長徐浩恩表示，現在的微創雷射技術很進步也很安全，他本身就是做SMILE全飛秒近視雷射，也為護理師的妻子做近視雷射，再次證明眼科醫師對近視雷射的證同。

大學眼科布局大台中市場，除南屯、豐原、東勢外，於西屯區的全新服務據點「中科慧雯大學眼科」，將於10月份正式營運，目前已進入最終籌備階段。

中科慧雯大學眼科院長陳慧雯分享，在西屯地區經營二十餘年，為提供更好的醫療品質及服務加入大學眼科品牌擴大服務，讓西屯區的老朋友們擁有更全方位的眼科醫療服務。