秋冬呼吸道傳染病盛行，當心新冠病毒席捲而來

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新冠、肺鏈合併感染，致死率高7倍！醫：確診立即就醫治療防重症 感染症醫學會攜手高醫舉辦新冠衛教巡迴展帶領民眾認識防疫資訊

流感威脅逐漸上升、新冠病毒又尚未消失，下週中秋到來，更將迎來呼吸道疾病好發時節，台灣感染症醫學會提醒，當心合併感染新冠加重致死率！根據疾管署資料顯示，目前新冠死亡案例仍以高齡長者和慢性病患為主，然而，高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科林俊祐主任則表示，除了慢性病患者，精神疾病患者也是新冠重症高風險族群，一旦確診也應立即就醫接受治療。台灣感染症醫學會為讓民眾更了解正確防疫知識，聯手北中南醫院舉辦新冠肺炎衛教巡迴醫院展，最終場將於即日起至9月22日於高雄醫學大學附設中和紀念醫院展出，歡迎民眾把握機會前往互動觀展。

呼吸道疾病流行季，合併感染致死率大增7倍！

台灣感染症醫學會：慎防新冠，出現症狀先快篩

中秋過後天氣轉涼，呼吸道病毒伺機而起，然新冠病毒威脅仍尚未平息。國內外陸續觀察到變異株EG.5和Pirola感染個案，傳染力強，民眾仍不可輕忽病毒威脅。高雄醫學大學附設中和紀念醫院羅傳堯副院長提醒，呼吸道疾病部分症狀相似，民眾若出現疑似症狀應先快篩確認是否感染新冠。台灣感染症醫學會王復德理事長指出，接下來秋冬為肺炎鏈球菌感染旺季，根據國外研究顯示，若同時感染上新冠肺炎，致死率恐將提升7倍，提醒民眾秋冬預防新冠肺炎和其他呼吸道病毒，更應維持衛生防疫習慣，也可與醫師討論是否接種疫苗。

不只長者和慢性病患易重症！醫：高風險族群確診應就醫服藥治療

精神疾病患者有風險因子不自知，延誤就醫靠儀器供氧近一個月！

根據疾管署資料顯示，目前新冠肺炎併發症患者仍有約8成以上為長者或慢性病患。然而，不只這兩類族群，其他疾病患者確診後也有較高機率併發重症、甚至死亡。高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科林俊祐主任分享，本院近期曾收治過一名56歲中年精神疾病患者，確診時因為只有頭痛、發燒，就自行吃止痛藥緩解，不料一週後病情就迅速惡化，全身無力、難以呼吸，甚至需要靠機器供應氧氣長達一個月。林主任提醒，新冠重症高風險族群不只慢性病患，有高風險因子的民眾確診後即使只有輕症也應立即就醫，由醫師判斷是否屬於需使用抗病毒藥物對象，以把握黃金5日治療期接受口服抗病毒藥物治療。王理事長補充，高風險族群往往正是經常出入醫院的民眾，這次新冠肺炎醫院巡迴展最終場來到高醫，期盼再次喚起這些高風險族群的防疫警覺，並讓民眾認識防疫正確資訊。

高雄在地醫學中心，高醫聯手學會舉辦新冠展覽望教育大眾

衛教大使王宇婕任新冠衛教大使一年，邀請民眾共同學習成長

高醫羅副院長表示，高醫一直肩負高雄在地防疫的重責，自新冠疫情爆發以來創下許多紀錄，不只共收治超過4,000名患者，疫苗施打也創下單日超過7,000人接種紀錄。羅副院長說，高醫向來秉持以病人為中心的原則，接下來也將透過智慧科技協助，確保患者在院前、治療中、出院後都能受到最周全照護。羅副院長表示，高醫身為醫學中心及教學醫院，此次與台灣感染症醫學會合作舉辦新冠衛教展，希望能履行教育使命，帶領南部民眾認識正確防疫資訊，擁抱疫後新未來。

演員王宇婕表示，今年受台灣感染症醫學會邀請擔任新冠肺炎衛教大使，一年多來參與各項展覽和記者會，不只自己更加了解防疫習慣的重要性，更是認識到醫護人員的辛苦，非常感謝這些無私英雄默默守護大家。接下來中秋節到來，提醒民眾回家團聚的同時，也不要忘記維持衛生習慣，不只保護自己和家人，更是表達對家人的關愛。王宇婕特別分享，這次展覽為巡迴展最終場，將於即日起至9月22日在高醫啟川大樓一樓大廳展出，自己也在前兩場玩了扭蛋遊戲印象深刻，更拿到實用贈品，邀請大家可以一起看展、留下對醫護人員的感謝。