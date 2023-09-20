東陽營運強 大和資本升新高目標價

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台股遭遇區間震盪，股價居高不下的強勢股此時更添魅力，東陽（1319）第三季挾毛利率攀升優勢，獲利可望寫下新紀錄，獲得大和資本證券調升推測合理股價至91元加持，維持「買進」投資評等，國票投顧、金控旗下投顧亦看好東陽前景。

東陽8月營收20.8億元，月增8.2％、年增17.5％，法人指出，7、8月營收已達成第三季預期的72％，優於預期。國票投顧認為，因售後市場（AM）占77％，OEM占23％，AM比重較7月提升，且因AM產能利用率維持高檔，產品組合改善，8月自結獲利優於預期。

投顧研究機構認為，State Farm擴大採用AM件賠付，消費者保單轉換效益將逐年顯現；其次，AM業務在汽車保有量，以及汽車平均車齡皆提升的情況下，有助維持東陽AM產品線成長，且短期營運貢獻已明顯轉佳，加上第四季將進入營運旺季，AM將維持高檔貢獻。

再者，2023年車市受晶片短缺、俄烏戰爭之影響已大幅縮小，有利於北美新車銷售，帶動舊車型（二手車）往中南美、澳洲等地輸送，AM件需求將從北美延伸至其他地區。就評價面來看，台灣汽車零組件廠商評價多落在10～20倍本益比，目前東陽股價落在中緣的15倍，觀察AM貢獻幅度優於預期，且後續營運將進入旺季，股價仍有上升空間。