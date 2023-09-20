迷客夏補班日推「香緹紅茶」免費升級券 茶湯會中秋連假買4送1

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2023年補班日真的多到不行，終於迎來最後一個補班日，手搖飲品牌「迷客夏」幫上班族加油打氣，今年最後一個補班日9月23日周六購買「香緹紅茶」系列，就可獲得拿鐵升級大杯券1張。下周3天中秋連假，9月29日至10月1日，茶湯會推出「茗月沁香」買4送1活動，邀請消費者呼朋引伴，與親友共享中秋連假小確幸。

迷客夏新品「香緹紅茶」系列，9月6日上市第一周就熱銷超過10萬杯，買氣暢旺。9月23日周六補班日當天限定，透過迷點線上點餐購買「香緹紅茶」系列飲品，就可獲得限量「香緹紅茶拿鐵」免費升級L杯券1張，單筆限贈1組折扣碼，歸戶後限9月24至26日消費使用。業者邀請民眾一起用拿鐵放大券，補班補充正能量，迎接最後一天補班日。

中秋節3天連假，勢必少不了烤肉這個重頭戲，茶湯會表示搭配中秋烤肉，果茶和原茶都是不敗飲品，像是品牌招牌的「翡翠檸檬」就是鮮爽的果茶，使用經過5次薰香的頂級翡翠綠茶，加上當季新鮮檸檬，酸甜清爽。而使用原片茶葉沖泡的「碧螺春」，則來自三峽手採一心二葉嫩芽，鮮葉香氣芬芳，風味清雅富有層次、清甜回甘，是去油解膩好選擇。

中秋連假，茶湯會祭出門市全品項飲品買4送1好康，9月28日當天茶湯會職人級數位會員，還可再獲得翻牌卡4選1遊戲，有機會抽中點數50點、飲品10元折價等會員獨享好康。此外，茶湯會18週年慶環保飲料提袋倒數熱賣中，共有清新灰藍及甜蜜奶茶2款，加購價69元。