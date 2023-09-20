2024年「台灣國際創意禮品文具展DG Taiwan」10月3日報名開跑

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由外貿協會主辦，備受台灣禮品文具界矚目的「台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）」將於明（2024）年4月18至21日於台北世貿一館舉行，本屆以「Be yourself, Be stylish!」為題，聚焦3大主軸「原創設計」、「個性客製化」及「環境友善」，展現具圖文/品牌設計力、文具禮品創意力、環境友善力之禮品文具、品味家居生態系。DG Taiwan 將於今（2023）年10月3日開放參展報名，12月31日前報名參展享早鳥優惠，有興趣業者可至展覽官網查閱參展辦法並踴躍報名！

DG Taiwan（Designed Giftionery Taiwan）由台北禮品展轉型而來，強調設計、客製與永續，尤其突顯亞洲及台灣風格設計禮品，共有4大特色展區：「國際設計及品牌授權區」、「創意禮品文具區」、「品味家居區」及「永續設計及包裝區」，從設計、產品至包裝全方位展示。除此之外，DG Taiwan讓設計走入生活，將強化與參觀者互動，規劃「DG Select選品坊」、「DG Salon文創沙龍」、「DiscoverGem尋寶人」及「DGuide主題導覽」等活動，其中Salon主題規劃從DIY手作、品牌授權、周邊商品提案、商品包裝設計、通路開發到群眾募資，一同關注消費品業最新趨勢。

負責DG Taiwan籌辦及轉型的外貿協會表示，台北禮品展一直都是品牌企業尋求商品合作的重要平台，透過轉型，DG Taiwan將強調台灣的設計軟實力，及思考送禮的N種可能，不管是體驗美好、環保友善、科技風、居家風格雜貨，或是透過個性客製及永續創意包裝，都將為品牌商及買主打造無與倫比獨特新意。

更多DG Taiwan最新展覽訊息及完整參展辦法，請至官網（www.giftionery.net）查詢及追蹤社群粉絲頁。