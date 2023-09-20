疫後電子支付成主流 6成民眾首選 最受歡迎工具是這個

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Money101於20日發表2023無接觸支付趨勢市調報告，疫情加速台灣支付生態巨變，後疫情時代高達60.20％消費者支付習慣以電子支付取代刷卡及現金，成為主流的支付方式。

Money101比對近兩年間之調查結果，60％以上消費者支付習慣偏好「電子支付」（去年占比約45％），而「實體刷卡」22.75％則比去年佔比約42％驟降，「電子支付」與「實體刷卡」的偏好佔比落差從去年約3％擴大至今年高達37.45％，顯見步入後疫情時代，消費者支付行為有了很大的改變，無接觸支付成消費主流。

電子支付工具的選擇上，以LINE Pay、街口支付及Apple Pay 最受消費者青睞，LINE Pay以高達75.06％的使用率位居首位，其次是街口支付19.84％，第三名則是Apple Pay佔比達16.62％。OPEN錢包、台灣Pay及悠遊付則皆以13％上下的微幅差距，排名四、五與第六名。

無接觸支付儼然成新常態，疫後即使各大實體通路回歸正常運作，非現金交易方式仍無形擴散至消費者生活，前五大非現金支付場景依序為網路購物、超商消費、實體通路、繳納保費、水電費及學費等、停車／加油優惠。

Money101行銷總監陳均銘觀察，去年正值疫情高峰期，各家銀行紛紛祭出行動支付或網購通路高回饋搶戰辦卡潮，在今年疫情趨緩，各國紛紛開放旅遊之際，網購及電子支付的相關回饋逐步縮減 ，更顯著的利多則釋出於海外回饋加碼至最高5％～8.5％之間，搶攻疫後海外旅遊熱潮。

此現象亦反映出市調信用卡種類偏好，現金回饋卡以74.23％心占率位居首位，其次接續為紅利點數卡（8.54％）、百貨通路聯名卡（7.13％）。有趣的現象是，第一名與第二名的消費者心占率落差高達逾8成，明顯界定出消費者對於現金回饋功能的偏好。

第四季起，將迎來百貨、電商購物季，市調顯示逾5成於折扣季無論是百貨周年慶或雙11皆有購物計畫，其中19.27％為電商派、17.34％為百貨派，兩者皆會參加者達21.69％。對比去年調查結果，百貨派的佔比大幅減少（去年30.63％），同樣也反映於今年百貨通路聯名卡7.13％的低迷心佔率，對比去年（13.7％）有顯著降幅。可見步入後疫情時代，消費者的購物通路選擇並未因疫情趨緩而傾向走入實體百貨通路，反而更偏向於線上虛擬通路消費。

陳均銘表示，除支付行為、使用情境及信用卡回饋內容外，電子支付及旅遊熱潮的影響力也反映於首刷禮的選擇上。調查結果顯示，可支援無接觸支付的電子禮券依舊為最受歡迎的首刷禮（占比 39.55％），而掃地機器人（21.69％）同樣備受矚目，行李箱（20.25％）位居第三名。相比今年2月市調，行李箱的偏好程度從第八名（14.94％）一舉飆升至第三名，顯見疫情趨緩後旅遊熱潮不容忽視的影響力，而部分銀行於推出海外消費回饋的信用卡中，也搭配著如日本sucia、Apple Pay等與電子支付工具相關的高額回饋，同時布局電子支付與海外旅遊兩大消費情境，在後疫情時代的市場中，滿足消費者更多元的需求。

「Money101 2023 無接觸支付趨勢市調報告」為Money101針對 20歲以上民眾網路問卷調查，自8月28日至31日止，共回收4,764 份有效樣本，此市調為抽樣調查結果，並不代表實際市場狀況。