賴清德：發展可信賴AI 助台成為有韌性智慧科技島

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台大科技政策暨產業發展研究中心執行長詹文男今天（20日）赴民進黨中常會以「AI科技對社會影響與未來規範-國家治理之因應」為題，進行專案報告指出，AI發展確實會衝擊一些白領，但若能善加運用AI，加上結合原本專業人力，可以發揮事半功倍的效益。惟AI導向社會後，必須要建立問責機制。

主席賴清德聽完報告後也裁示表示，AI帶來機會，也會帶來風險。要秉持民主精神，發展可信賴的人工智慧，確保AI安全性及透明性，讓台灣成為更有韌性的智慧科技島。

民進黨中常會邀請詹文男以「AI科技對社會影響與未來規範-國家治理之因應」為題，進行專案報告。據與會人士透露，詹文男在報告時表示，未來AI的應用會影響生活很大，包括食衣住行育樂，無一不受AI影響，甚至遍及各行各業。

他說，當AI走向社會，為人類不管個人或企業帶來更大的方便性，但同時必須要有問責機制，這是未來很關鍵的議題，希望政府在國家治理，要有因應之道，例如在智慧財產權，倫理制度，法規等應有適度規範。

據與會人士說，詹文男也分析，AI確實會衝擊白領，例如生成式AI可能十幾分鐘就可生成一部影片，但在產業鏈中，可能要有設計影片及寫腳本的人，要運用很多人力成本，生成式AI的確會取代部分人力，可以減少成本，但若可善用AI工具，適度結合原本專業人力，可引動事半功倍的效益。

賴清德說，人工智慧(AI)演進相當快速，未來，AI應用將遍及我們的生活及各行各業。也會促成開放創新的AI環境，突破地緣政治的框架，跟上國際創新的腳步，達到AI產業化、產業AI化。他強調，科技的創新與改變，就是台灣發展的機會。

詹文男先前也曾表示，科技所帶來的問題，不論從產業的角度或從個人角度，甚至去探討數位落差的形成，還有智慧財產權等問題，如何讓更多個人減少AI落差，更多中小微企業可以運用AI的便利達到轉型，怎麼樣去避免可能風險，下一步要去處理，也是政府應負擔的責任。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示，看到人工智慧（AI）演進相當快速，2016年，Google的AlphaGo，首次打敗全球圍棋冠軍，令人震撼；2022年，ChatGPT人工智慧聊天機器人推出，再度備受各界關注；未來，AI應用將遍及我們的生活及各行各業。

賴清德裁示時表示，AI發展帶來新興產業體系變革，台灣必須要抓緊世界脈動的趨勢，進行前瞻性科技及人才的培養與投資，兼顧經濟的繁榮與個人的發展。我們會以「創新驅動」的經濟成長模式，取代「生產要素驅動」的經濟成長模式，追求包容成長和綠色成長；也會促成開放創新的AI環境，突破地緣政治的框架，跟上國際創新的腳步，達到AI產業化、產業AI化。

他強調，科技的創新與改變，就是台灣發展的機會。AI帶來機會，也會帶來風險。我們要秉持民主的精神，發展可信賴的人工智慧，確保AI安全性及透明性，達到保障弱勢者的權益，提升個人及企業的競爭力，讓AI成為我們生活上最佳夥伴。

賴清德說，未來台灣不論在經濟發展、社會福祉、環境永續等項目，都要透過可信賴和負責任的人工智慧，讓台灣成為更有韌性的智慧科技島。