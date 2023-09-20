種植大宗蔬菜前 查詢供育苗量預警系統 掌握最新種植資訊

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農業部農糧署表示，為進行源頭管理，掌握甘藍、結球白菜、青花菜等大宗蔬菜種植情形，該署輔導大型育苗場於每年8月至翌年2月種植旺季，每旬至敏感性蔬菜預警系統申報供苗量，透過系統統計並推測產期各旬之產量，供農友作為種植參考。

農糧署說明，該系統依大宗蔬菜種植情形研判採收期是否超過市場需求，預警分為綠、黃、紅及紫色4種燈號，綠燈及黃燈代表種植面積在合理範圍內、紅色燈號提醒農民種植面積已達合理需求面積上限，下一旬應分散或延後種植，以避免產期過度集中；紫色燈號則為已超量種植，該署會利用簡訊、圖卡、LINE 及新聞跑馬燈等多元媒體管道通知農民務必減少種植，也請地方政府協助宣導。該署籲請農民購苗種植前，可點閱農糧署全球資訊網（https://www.afa.gov.tw/）「大宗蔬菜供育苗資訊預警」專區，暸解大宗蔬菜供苗資訊，審慎評估種植風險，切勿集中種植，以維護自身權益。

農糧署補充，自8月起受蘇拉、卡努、海葵颱風外圍環流及不穩定低壓帶影響，中南部常有局部陣雨或明顯強降雨，部分蔬菜受損，加上田間潮濕，蔬菜復耕延緩，致市場到貨量減縮、價格上漲。因近期氣候轉趨穩定，農民開始積極復耕，9月上旬甘藍種植數量明顯增加，籲請農友調整生產規劃、分批種植或轉作，並隨時關注預警系統大宗蔬菜種植資訊，以確保合理收益。