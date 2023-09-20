元大金、元大期ESG績效卓越 蟬聯永續公民獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

元大金控以實際行動落實ESG，連續四年入選「天下永續100強」，旗下子公司元大期貨六度入榜，為期貨業唯一得獎業者，元大期貨也獲選首屆「天下人才永續獎」，彰顯元大金控集團深耕永續領域績效卓越，持續擴大永續影響力。

「天下永續公民獎」邀請專家學者從「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」4大構面進行評比，選出ESG表現最佳的「天下永續100強」；元大金控在「公司治理」及「環境永續」項目表現績效卓越，獲評審高度肯定。

元大金控依循「公司治理3.0-永續發展藍圖」強化董事職能與效能，並訂定「績效管理辦法」，連結高階經理人的工作目標與企業永續相關業務，具體實踐永續發展目標，在證交所公司治理評鑑中名列前5％，也獲中華公司治理協會「公司治理制度評量」特優認證。

不僅在制度面扎下良好根基，元大金控亦以高度執行力推動環境永續，採用科學化、系統化方式進行環境與能源管理，以2050淨零排放為目標，簽署淨零排放承諾（SBTi Net-Zero），從內部自主進行溫室氣體盤查，逐步擴及產品，如元大證券「投資先生App」為證券業首支零碳App、元大銀行全系列信用卡為零碳信用卡；為善盡金融業永續發展責任，元大金控建立金控層級的投資與融資綠色政策，並與高碳排投融資對象進行議合，協助台灣產業低碳轉型。

元大期貨著重本業成長同時，也高度重視企業永續發展，將ESG理念融入公司營運中，更為首家推行100％綠電分公司的期貨業者，致力實踐永續經營目標；在人才培育方面，元大期貨堅信人才是企業最珍貴的資產，以厚植國際化人才為目標，建構友善工作環境、提供員工完善的升遷管道，培育跨領域金融人才，全面提升公司競爭力。