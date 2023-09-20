侏羅紀公園復育伊藤氏原始觀音座蓮 打造蕨類諾亞方舟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣魚池鄉澀水社區盛產紅茶，澀水森林步道沿途蕨類豐富，而有「侏羅紀公園」美稱，社區近年在林業保育署南投分署蕨類專家輔導下進行調查，並對稀有蕨類伊藤氏原始觀音座蓮展開復育，20日成果分享，誓言打造蕨類諾亞方舟。

林業保育署南投分署轄管「澀水森林步道」，位於魚池鄉大雁村中潭公路西南側，從村內金天宮旁步行進入，沿途可見茶園、蓊鬱森林、天然溼地及瀑布溪流等地貌，擁有多樣的蛙類、鳥類、哺乳類及昆蟲，台灣桫欏、鬼桫欏等蕨類豐富，而有「侏儸紀公園」美譽。

澀水社區參與林業保育署南投分署社區林業計畫6年，落實手作步道、生物資源調查、巡守監測等，發現植物種類達249種、蜻蛉種類達47種，動植物物種豐富，蕨類專家李沛軒去年與社區大學講師沈輝勝及居民合作，對村內蕨類進行調查，發現野外伊藤氏原始觀音座蓮去年僅32株，今年則有35株，20日舉行成果分享。

李沛軒說，步道沿途有豐富多元的蕨類資源，其中「伊藤氏原始觀音座蓮」及「台灣原始觀音座蓮」都是台灣特有種且數量稀少，其中伊藤氏原始觀音座蓮目前分布於大雁村內6處、共35株，較去年多3株，由於其孢子繁殖力實太弱了，因此瀕臨絕種，已透過托葉繁殖方式育苗，20日也在野外栽種近10株。

澀水社區理事長陳秋坤表示，在林業保育署南投分署輔導下，社區近年致力生態保育，今年度邀請森林療育師舉行4場次森林療育課程，吸引157人次參加，並與財團法人慈心有機農業發展基金會合作推動綠色保育標章審查並通過，在專家學者協助指導下已成功復育「伊藤氏原始觀音座蓮」、「台灣原始觀音座蓮」30多株小苗，期盼森林步道不只讓民眾療癒，更能成為蕨類的諾亞方舟。