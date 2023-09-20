2023年台灣國際水週 旭然瞄準全球ESG市場商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）20日參加由外貿協會主辦的「2023年台灣國際水週 （TIWW）」，旭然透過近年積極投入旗下Filtrafine®自有品牌工業液體過濾設備相關研發的技術能力升級，達到可提供各產業客戶完整系統性過濾與淨化解決方案，並於此次會中展出紫外線殺菌機台、海水淡化過濾機組、雨水回收設備等多樣過濾系統，瞄準全球ESG市場商機。

旭然新任總經理何宜瑾20日表示，除了持續帶領集團推動旗下新產品與研發技術、精進生產效率與品質，也積極擴大業務轉型策略、落實整體營運良好發展，透過不斷擴大Filtrafine®自有品牌工業液體過濾設備、以及濾心、濾袋等過濾耗材產品接單表現，更積極提升工程組裝能力，提供旗下半導體電子、水處理、食品飲料與製藥、石油化工與化學等多元產業客戶整套完整系統性過濾機組，可有效解決客戶面臨缺工之痛點，同時有助於提升集團整體工業過濾設備出貨金額，進一步創造後續濾心／濾袋等耗材產品需求提升。

不僅如此，隨著全球各產業對於ESG永續經營、綠色製程、廢水回收率與再生水應用愈趨重視，加上聯合國通過的《2030年永續發展議程》17項永續發展指標（SDGs），其中目標6為「潔淨水與衛生」， 包括安全可負擔的飲用水、提高用水效率及確保淡水供應、改善水質與廢水處理和安全再利用、實施水資源綜合管理等目標。

何宜瑾指出，旭然擁有高雄鳳山溪再生水廠工程過濾訂單，以及包括新加坡海 淡廠、安平再生水、桃園再生水、惠民海淡、中東海淡廠、澳洲海淡廠等多件海內外銷售實績，今年起，隨著國際環保意識日益提升，也帶動再生水廠、海水淡化廠等相關客戶液體過濾耗材訂單詢問度提高，可望創造Filtrafine®品牌良好業務接單表現。

展望未來，她說，隨著旗下Filtrafine®自有品牌工業過濾設備、耗材等產品可有效滿足多元產業對於液體過濾的精度、流量、耐溫差等特性，且皆與主要客戶製程生產良率息息相關，奠定旭然為多元產業客戶長期合作夥伴，保持良好客戶業務黏著度。

另一方面，旭然日前於8月30日至9月1日參加2023 年泰國曼谷水處理展覽會，有效提升當地客戶尋單熱絡度，同時集團仍持續開拓東南亞市場布局，並積極規劃10月參加越南水展，加上旭然透過不斷採取多元產業接單策略，皆有助於創造整體在手訂單表現維持良好水準，進一步推進集團深化全球市場良好發展。