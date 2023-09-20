搶攻中台灣市場 台中保時捷中心升級開幕營運

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亞洲最大的保時捷中心之一 - 台中保時捷中心完成全面升級，正式開幕營運。重新開幕的台中保時捷中心由汎德永業集團營運管理，自2021 年初開始興建，以總使用面積 4538 坪，為亞洲最大的保時捷中心之一。台中保時捷中心以「Destination Porsche」為設計概念，讓中台灣消費者可盡情享受保時捷精緻奢華的氛圍。

台中保時捷中心座落於繁華的台中市區，以保時捷全球最新的「Destination Porsche」概念進行重新設計，獨具風格，更加現代化。台灣保時捷專為在地車迷所打造的全新台中保時捷中心，融合豪華與創新於一身，與集結經濟活力、多元文化，優越地理交通等優勢於一體的台中市正是相得益彰。

開放式的展示空間內陳列展示了多部保時捷車款，採用的鋁製 LED 燈具完美結合了金屬與木質裝飾，呈現開放的「Racing Line」設計風格。此外，台中保時捷中心的整體規劃強調高科技數位化與個人化設計，提供顧客沉浸式的品牌體驗，以滿足隨時變化的客戶需求。前衛的鋁合金外牆上設有 635 吋戶外 LED 牆，絢麗吸睛；寬大的玻璃帷幕則讓一塵不染的維修區一覽無遺，車主能隨時看到愛車維修的過程。台中保時捷中心提供車迷及車主賓至如歸的體驗，也為所有來訪的車迷提供互相交流、激勵和分享熱情與夢想的空間。

台灣保時捷總裁 Christian Nater表示：「自2020年9月以來，我們的經銷商合作夥伴逐步將『Destination Porsche』導入各地的保時捷中心，最新的成果便是已完全整合此一概念，充滿未來感的全新台中保時捷中心。在我們慶祝台灣保時捷5周年及品牌75周年的同時，台中保時捷中心落成也象徵保時捷在台的經銷商服務網絡達成了新的里程碑。」

汎德永業汽車董事長唐慕蓮表示：「非常高興專為台中地區客戶量身打造的世界級保時捷中心正式開幕，它同時展現了當代及未來汽車產業的卓越工藝，我們期待在這座充滿活力的都市和車迷分享我們對保時捷無比的熱愛。」