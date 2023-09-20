湖口營區24日開放參觀 楊文科歡迎民眾來竹縣走走

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國防部湖口營區24日舉辦「112年國防知性之旅」對外開放，民眾可入場觀看各式軍事亮點與精彩節目，預估會湧入大批人潮，縣府配合軍方宣導，因採全接駁、禁車入營，提醒民眾需在7個接駁點轉乘交通車，配合交通管制。

縣長楊文科歡迎全國民眾共襄盛舉，可同時逛逛湖口老街、吃客家美食，也能到最新啟用的觀星夕照「茶香步道」走走，一飽竹縣秀麗風光。

這場活動禁止汽、機車進入湖口營區，僅接駁車可入營，因營區周邊停車空間有限，請民眾勿在周邊找尋停車位，導致車流延滯、塞車。

縣警局將在活動當日，派員在湖口營區周邊管制區，實施交通管制與疏導，針對違規停車加情取締與拖吊，提醒民眾多多利用免費接駁車，並配合警方與軍方人員疏導。

當天湖口營區周邊交通管制，除住戶及持有通行證者，將禁止汽、機車進入管制區，請參觀民眾轉搭接駁車前往。各接駁站點總計有3850個汽車停車位，且於上午8時至10時的尖峰時段，約5分鐘至10分鐘即發車，抑或客滿發車，並以「點對點」方式接駁，沿途不提供上、下車。

搭乘公車或步行前往的民眾，須在忠誠門（湖口鄉鐵騎路2號）及精實門（湖口鄉勝利路二段358號）完成身分查驗後，轉乘接駁車至會場。

湖口營區周邊管制區為勝利路（榮光路至永順街間）、榮光路（工業五路至勝利路）、光復路（工業五路至永順街）、永順街（光復路至勝利路）。

7處接駁點資訊為長安營區（湖口鄉八德路三段11巷12號）、明新科技大學（新豐鄉新興路1號）、鳳山工業區（湖口鄉中華路1號）、中國科技大學新竹校區（湖口鄉中山路三段530號）、新豐火車站前站（新豐鄉新興路202號）、湖口火車站前站（湖口鄉仁勢村中山路二段121號）、高鐵新竹站4號出口（竹北市高鐵七路6號）。