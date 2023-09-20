6成5民眾主要語言是台語 嘉義縣首辦「台語季」6大主題活動超精彩

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根據2020年人口及住宅普查總報告統計報告顯示，嘉義縣台語使用比例居全台之首，嘉義有超過6成5的民眾以台語為主要語言，身為台語大縣，嘉義縣文化觀光局攜手創意團隊平凡製作，舉辦首屆「嘉義台語季」，連續3個月舉辦近 60 場講座、職人工作坊、親子說故事、地方走讀、研習培訓等多元活動，全程說台語，讓民眾好好感受台語、欣賞台語、講台語。

文觀局指出，嘉義有6成5民眾以台語為主要語言，講台語是生活中再自然不過的一件事，但大家卻鮮少有機會好好感受台語、欣賞台語，甚至用台語表達屬於自己、屬於家鄉的故事，而第一屆嘉義台語季，期待透過不同形式的「自頭講起 Tsū-thâu kóng khí」，一步步走回起點、回望大地母親，活動自9月中旬起，不間斷舉辦至11月中旬，最後更規畫展覽呈現階段性成果。

文觀局長徐佩鈴表示，在文化部國家語言整體發展方案支持下，今年嘉義縣盛大辦理第一屆嘉義台語季，主題定調「自頭講起 tsū-thâu kóng-khí」，不僅要讓大家有機會靜下來，體會生活中台語之美，更要培育更多說故事爸媽，在下一代心中播下種子，一起驕傲地用台語說出嘉義的故事。

第一屆嘉義台語季「自頭講起 Tsū-thâu kóng khí」由出身嘉義民雄的台文作家鄭順聰擔任顧問，一舉推出8場 「庄頭的戲棚跤：搬演講故事」、10場「會記得彼一工：主題講故事」、19場「囡仔真心適：親子講故事」、5場「工夫到厝：職人講故事」、9場「故鄉起行：行讀講故事」和4場「空中來相會：網路講故事」等6大類型活動，並透過5場說故事爸媽研習活動，培力在地的說台語故事的生力軍，而活動過程中，還會邀請插畫家實際駐地開發繪本素材。

其中「庄頭的戲棚跤」攜手將民俗文化融入現代戲劇的「阮劇團」及成立迄今近80年在地劇團「長義閣掌中劇團」，推出以台語重新演繹經典的表演，讓觀眾充分感受台語說故事的魅力。

系列主題講座「會記得彼一工」邀請多位現下活躍的台語創作者或在地耕耘多年的文史工作者擔任講者，橫跨文學、音樂、戲劇、教育及地方創生5大主題，陣容包含「大嘻哈時代2」總冠軍阿誇面、「勸世三姐妹」金鐘編劇詹傑、翻譯泰戈爾「漂鳥集」台文版的新生代詩人温若喬、金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢、「裝咖人」主唱張嘉祥、台灣文學獎劇本金典獎的資深編劇吳明倫，亦有深耕在地的傳奇藏書人黃哲永及黃震南父子、深耕台語文學研究與創作推廣的作家蕭藤村，以及多位投入地方創生的在地講者。

至於「囡仔古真心適」親子說故事系列活動，主要由阮劇團、新港文教基金會共同籌畫，一同帶領志工和說故事爸媽前往嘉義的學校、圖書館等各場域演出，透過口說故事和表演，讓學童學習、接觸台語的同時，也能認識台灣本土文化與民間傳說故事。

更有多場職人工作坊活動「工夫到厝」，邀民眾以實作體驗認識農工大縣各行各業的工作，及台語在其中扮演的角色。與地方文史團體、文化工作者合作的在地走讀「故鄉起行」也是一大活動亮點，涵蓋大林、溪口、朴子、新港、民雄5鄉鎮的5個路徑，帶領民眾深度認識在地歷史脈絡、建築特色和民間故事。

除實體活動，嘉義台語季也透過聲音內容，邀集在地Podcast頻道《這聲好啊！》、《我的民雄朋友們》、《雞絲放送》及根基鹿港的台語生活Podcast《阿愷之聲》，精心製播限定集數，邀請嘉義縣長翁章梁為台語發聲，及多位在地來賓分享自身與台語的連結經驗，以及生活於地方的趣聞軼事。