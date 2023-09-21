Buzzin Bistro餐廳細心品味英倫風情 好友聚餐新選擇

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在忙碌的城市生活中，時常讓人們覺得很難約上閨蜜好友一起共度美好時光。然而，東區位於市民大道上的Buzzin Bistro餐廳是一家極具特色餐廳，為您提供一個輕鬆、歡樂聚餐場所，巧妙結合英倫風格和擁有美味西式餐點，品味獨樹一格的用餐體驗。

踏入英倫風情的用餐世界

Buzzin Bistro餐廳充滿英倫風情的裝潢和氛圍，彷彿帶您踏入英國街頭，值得一提的是，餐廳內設置一個精巧電話亭打卡區，讓您在用餐敍舊時可以留下獨一無二的珍貴且充滿回憶的照片，獨具特色的裝置不僅為餐廳增添一絲浪漫情懷，也為賓客聚會創造更多美好時刻。

餐廳充滿英倫風情的裝潢和氛圍，彷彿帶您踏入英國街頭。圖／Buzzin Bistro餐廳提供

品味五星級飯店主廚的匠心料理

Buzzin Bistro餐廳引以為傲的是豐富菜單，由在餐飲領域歷經二十年豐富經驗的前五星級飯店主廚主打西式餐點，他運用精湛手藝巧妙設計出多樣化的料理，從前菜到主菜，再到甜點，每道菜都經過精心烹調和巧妙擺盤，呈現出極致視覺和味覺雙重饗宴享受。

舌尖美食店內招牌「帝王蟹義大利麵」 受到老饕青睞

為吸引美食家的目光，Buzzin Bistro餐廳特別推出店內招牌料理「帝王蟹義大利麵」，採用三公斤的帝王蟹肉，可充份滿足八人份需求，鮮美帝王蟹和豐富口感與義大利麵完美融合，呈現出一場極具品味的盛宴。不僅滿足老饕的味蕾，也讓用餐成為一次難忘社交體驗。

LPG餐飲諧音為老屁股之意涵，展現出創辦人們的幽默和對生活的熱愛。旗下的Buzzin Bistro餐廳創辦人們曾長期投入夜店和酒吧業，歷經夜生活的種種滋味。如今，他們轉而經營餐飲業創立座落於人潮絡繹不絕的市民大道上Buzzin Bistro餐廳，讓人們不須為聚餐的困難而煩惱，無論是品味美味西式料理，還是在別緻的英倫風格用餐環境中度過歡樂時光，皆適合更多上班族與民眾聚會、放鬆和享受美食的理想場所。Buzzin Bistro地址：台北市大安區市民大道四段118號、訂位專線：(02)2775-1182。

獨具特色的裝置不僅為餐廳增添一絲浪漫情懷，也為賓客聚會創造更多美好時刻。圖／Buzzin Bistro餐廳提供

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Buzzin Bistro IG：https://www.instagram.com/buzzinbistro/