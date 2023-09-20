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HOTEL MVSA x YellowKorner 藝饗之旅 - 餐桌上的藝術饗宴

透過攝影寰宇世界 以藝術豐富旅居時光

  • 工商時報 唐煒哲
酒店每個樓層以不同國家為代表，搭配當地藝術家作品。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供
酒店每個樓層以不同國家為代表，搭配當地藝術家作品。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供

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隱身台北市鬧區、低調奢華的HOTEL MVSA慕舍酒店，薈萃美食、美酒、藝術與生活品味，其西班牙星級餐廳- Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊今年更摘下臺灣米其林指南二星殊榮，酒店以收藏家精神典納所有美好事物，希冀以藝術、美學與賓客交流。

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊_阿彼修斯鴨。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊_阿彼修斯鴨。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供
位於1樓大廳Andre Monet的〈Audrey奧黛麗〉。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供
位於1樓大廳Andre Monet的〈Audrey奧黛麗〉。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供

HOTEL MVSA慕舍酒店自2023.9.20至10.30與全球最具權威之一的法國攝影藝廊YellowKorner合作，推出「藝饗之旅」攝影藝術展覽，以寰宇世界為主題，透過攝影藝術的多元風貌，呼應酒店以繆思女神MVSA及博物館涵義為名、與全球國際酒莊聯名、充滿西班牙靈魂的米其林二星餐廳為特色，與YellowKorner精心挑選多達35件國際時尚攝影作品，多數來自國家地理雜誌、IPA攝影大賽及全球知名博物館藏之藝術家，全球頂尖攝影藝術家們將透過奇幻鏡頭，讓世界的美麗和多樣性走進我們的視野，內容涵蓋城市霓虹、自然山川、超現實藝術創作與時尚人物等，完美融入酒店各場域空間，為旅居時光注入全新的藝術體驗。

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊_海韻。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊_海韻。圖/HOTEL MVSA慕舍酒店提供

活動期間特別推出「藝饗之旅」住房專案，入住頂級舒適的天際別墅，愜意品嚐米其林星級早餐，還可收藏YellowKorner限量珍藏，愛馬仕柏金包靈感來源 - Jane Birkin之獨家授權攝影藝術作品禮盒套組，另加贈奢寵保養品牌La Mer的護膚套組，邀請賓客以美食潤澤身心、以藝術豐富旅居時光。

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