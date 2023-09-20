《國際經濟》聯準會9月會議 5大預測看過來

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】和以往一樣，本周聯準會政策會議的關注重點在於決策官員預期未來怎麼做，而非他們正在做什麼。

根據芝商所FedWatch工具，金融市場認為聯準會周三維持其基金利率不變幾乎已成定局，機率高達99%，也就是聯準會宣布自2022年3月以來第12次升息決議的可能性只有1%。

此外，該美國央行還將發布包括點陣圖（dot plot）在內的最新《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections,SEP），提供聯邦公開市場委員會（FOMC）對利率、通膨和經濟增長的預測軌跡。

以下歸納分析師與經濟學家對聯準會9月會議五大焦點的預測：

●利率

聯準會料將維持其聯邦基金利率不變，仍為創下21世紀初以來最高的5.25%～5.5%。但分析師普遍認為，聯準會將確保市場知道「不應該對央行接下來的行動預做假設」。

聯準會前副主席Roger Ferguson表示，9月可能暫停升息，但11月很可能是一場「活的」（live）會議。我認為他們還沒準備好說出「現在我們已經完成升息」。

「活的會議」是聯準會決策官員慣用的行話，暗示升息的可能性較大。

●點陣圖

PNC Financial Services Group首席經濟學家Gus Faucher表示，我認為他們將維持利率可能升高的立場，並表明如果數據開始顯示通膨未如他們所預期那樣放緩或就業市場仍然過於緊俏，他們會願意進一步提高基金利率

市場將關注的一個關鍵「訊號」，是「長期」的利率中位數，就本次會議來看，指的是FOMC對2026年以後的利率預測。在6月發布的點陣圖上，其長期中位數為2.5%。

RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas表示，如果這個數字上揚，即使是升高25個基點，也可能是一個「默認」的訊號，意味著聯準會將放手讓通膨率高於其2%目標，而這可能撼動市場。

●經濟預測摘要（SEP）

市場普遍預期聯準會在本周發布的SEP報告將大幅上修6月會議發布的GDP成長預測，同時下修通膨和失業率預測。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示，聯準會將不得不將把GDP成長預測提高近一倍。

●會議聲明

會議聲明字句的調整也可能釋出重要的訊號。

摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner表示，聯準會可能調整7月會議聲明中的這句話：為了讓通膨率回落到2%，在確定額外政策緊縮的程度時，委員會將考慮貨幣政策積累的緊縮、政策影響經濟活動與通膨的滯後性，以及經濟和金融的發展。

她表示，如果會議聲明刪除「額外」（additional）一詞，這表示FOMC或許正在考慮「不再需要升息」。

如果聯準會刪除7月會議聲明中「委員會仍然高度關注通膨風險」的「高度」（highly）一詞，這可能表示聯準會對通膨的擔憂越來越減輕。

Zentner表示，這些都是非常微小的調整，但不應掉以輕心，它們意味著聯準會正一步步走向「停止升息周期」。

●會後記者會

聯準會主席鮑爾會在記者會上說明政策決定並回答記者提問。有時候他的說法會與官方文件的內容有所出入，使這場記者會的不確定性升高，並可能影響市場走勢。

市場押注聯準會已經完成本次升息周期，並認為11月升息的可能性只有30%，但如果鮑爾採取任何行動來平息這樣的氣氛，那將帶來一些實質影響。