《汽車股》汎德永業砸10億元 台中保時捷中心開幕

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【時報記者葉時安台北報導】汎德永業(2247)全新台中保時捷中心周三盛大開幕，斥資近10億元打造台灣營業面積最大的保時捷展示中心，為中台灣首座以最新規範「Destination Porsche」概念打造的嶄新據點，提供新車展示、中古車銷售，以及售後維修等全方位服務，持續為顧客提供Porsche銷售服務和體驗。

汎德永業積極耕耘中部市場，近年台中豪華車的銷售實力更是快速崛起，公司看好台中的發展優勢條件與潛力，以及保時捷在台整體市場成長性以及電動車市場趨勢，全力打造Porsche最新營業據點服務台中豪華車客戶。

綜觀台灣整體Porsche新車銷售，2022年台灣銷售逆勢成長15%，2023年前三季銷售量較去年同期亦大幅成長，隨著Porsche在台銷售數量持續增加，車主回原廠維修保養比率極高，推升公司維修保養業務每年均維持穩定成長，而全新台中保時捷「全功能售後服務中心」工作位數較原據點增加一倍，從長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長，公司預期隨著經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。

此外，因應台灣的電動車趨勢發展，台中保時捷中心更設有2座Porsche Turbo Charging高速充電站及規畫多達13座交流電充電設備，進一步強化大台中地區的高速充電網絡，搭配保時捷明年將進一步開拓電動車產品陣線，預期能增添電動車銷售誘因，對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

「全新台中保時捷中心」地理位置位居台中市南區緊鄰雙鐵共構的大慶車站，樓地板面積高達3295坪，為目前台灣營業面積最大的保時捷中心。汎德永業為響應全球對地球保護的迫切關注，落實環保節能理念，台中保時捷展示中心從設計階段便致力於綠色建築理念的實踐。考慮到台中的優越日照條件，展示中心充分利用自然光線，以大面積落地窗增加室內採光外，並引入智能照明系統，使照明自動依據環境光進行調整，台中保時捷展示中心預計每年能有效降低約30%以上的能源消耗。展示中心亦嚴格把關空氣和材料所產生的污染控制，使展示中心成為一個真正綠色和健康的空間。

台中保時捷中心的硬體規格獨步亞洲，除了擁有全台灣第一座635吋戶外LED牆結合室內互動式電子螢幕，優雅流線外牆呼應保時捷特色2D造型LED貫穿式尾燈。寬敞舒適的展間內部共可展示19部車款，建築內部的影音、燈光皆由專業團隊設計規畫，並設有「保時捷原廠認證中古車」專區，提供原廠Porsche Approved 認證保固，帶給消費者安心、有保障的專業服務。