《金融股》實踐ESG 華南金主辦公股銀聯合供應商大會

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【時報記者任珮云台北報導】為能及早掌握相關議題、發揮自身影響力，華南金(2880)於2016年訂定集團「供應商承諾書」，要求集團各子公司之供應商遵守誠信經營、環境永續及維護基本人權等相關規範。今年在財政部的指導下，華南金控透過「公股金融事業ESG倡議平台」的交流，主辦第三屆公股金融事業聯合供應商大會，並以「實踐永續轉型 邁向淨零目標」為題，將淨零議題落實到企業營運之中。

財政部政務次長阮清華今天親自出席大會，強調政府與公股金融事業邁向「2050年淨零排放」目標的決心，期許公股金融事業透過投資策略、融資規劃，與客戶、投資對象、供應商等進行議合，凝聚淨零轉型的力量。華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬則表示，為呼應本次大會主題，會場布置減少一次性的大型製作物，改採數位看板，並將邀請函與報到流程數位化以減少用紙，貴賓證則使用環保材質，可回收、無塑膠。從小地方做起，一步一步落實減碳、實踐永續發展。子公司華南銀行更發揮本業影響力，推出綠色金融服務，提供企業戶綠色轉型所需的資金，並提供企業淨零轉型的診斷服務，陪伴客戶達成淨零排放之目標。

在永續浪潮的推進過程中，政府與金融機構扮演著舉足輕重的角色，財政部於2021年邀集九大公股金融機構成立「公股金融事業ESG倡議平台」，以三大主軸：「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」，訂定短中長期具體執行方案，推動ESG相關實踐作為。

隨著歐盟即將試行「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)，美國最快2024年推行「清潔競爭法案」(Clean Competition Act, CCA)，前述措施將對台灣出口產業產生衝擊，另外今年8月我國成立碳權交易所，規劃推動碳費徵收、碳權交易等機制，可見國內外對淨零議題採取之行動已愈來愈積極，企業所面臨的已不止是實體風險，更增加了轉型風險。

今天活動中邀請到英國標準協會東北亞區蒲樹盛總經理進行專題演講，暢談永續轉型的契機，並由台灣電力股份有限公司徐造華副總經理、中鼎集團何麗嫺永續長，以及台塑企業總管理處安衛環中心李後昆處長，分享企業淨零轉型之實務經驗，提供現場公股行庫及其供應商、授信戶邁向淨零目標的參考與指標。

活動最後，由華南金控總經理李耀卿以別出心裁的植栽作為信物，將實踐永續的精神交接給下一屆主辦單位合庫金控總經理陳美足，象徵公股行庫將持續與供應商、授信戶一齊邁向淨零目標。