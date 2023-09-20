日本藝術家走進馬祖 一朵雲牽起台日情

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【中央社記者王寶兒連江縣20日電】除了「讀空氣」，還能「讀雲」嗎，日本藝術家高橋匡太以馬祖人觀雲看天氣的技能發想，打造馬祖國際藝術島參展作品「通往雲的故鄉」，透過小學生共創，讓雲朵氣球連結起台日情誼。

高橋匡太今天向中央社記者表示，第1次到台灣就是為馬祖藝術島到訪四鄉五島，當時聽聞活動總策劃吳漢中分享，馬祖人光看雲朵變化就能讀懂天氣，雲朵與生活息息相關，如同大自然與馬祖人的關係。

馬祖氣候以不時出現的濃霧聞名，高橋匡太笑說：「我從來沒碰過濃霧，都是碰到晴朗天氣。」自然美景與熱情的人們，成為他對馬祖最深刻的印象，「工作坊大約有100個人來參加，每個人都很親切友善，心胸非常開闊。」

高橋匡太出生於1970年，畢業於日本京都市立藝術大學研究所美術研究科雕刻專攻。他擅長利用光線、影像等技巧詮釋不同空間可能，此次「通往雲的故鄉」共分2部分，其一空間布滿綁著石頭的飄浮雲朵氣球，利用光線打造如日出到日落的夢幻氛圍。

高橋匡太說，這個空間是孩子們充滿彩色的想像世界，雲朵氣球的綁繩上有車票，由日本香川縣高松市立男木小中學校與馬祖居民共同寫下想去的地方，「男木島與馬祖東莒非常相似，當地小學在校生不滿10名，我們拿著雲氣球散步，讓孩子帶我們去他們喜歡的地方，從中感受到大家對居住地方充滿熱情。」

「外天空」、「我自己的家」、「爸媽都還健在的時光」、「20年後的自己」等，集結馬祖與男木島2地人們的心願，高橋匡太說，他也透過影像將2地參與工作坊人們的模樣記錄下來，希望分享給雙方，「像思念遠方朋友一般的情感，會自然而然產生吧，這是1件透過大家想像力而成就的作品。」

另1件作品同樣以馬祖出發，高橋匡太利用馬祖特有花崗岩石頭鋪成南竿島形狀，並綁上一顆顆雲朵氣球，他說，這讓不可移動的大地與自由移動的雲朵也形成對比，2者都是馬祖人生活不可或缺的一部分。

馬祖國際藝術島由中華文化總會與連江縣政府共同主辦，「通往雲的故鄉」將自23日起於馬祖民俗文物館展出至11月12日。