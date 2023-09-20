外資連4賣00929拋近18萬張 3檔AI股還在買

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會即將公布利率決策，市場預期此次將按兵不動，但外媒推估年底前恐再升息，美股4大指數收黑，台股開低走低下跌101.57點，收16,534.75點，成交量2,777億元。AI股漲跌互見，技嘉、奇鋐、緯創反彈收紅，高價IC設計成為重災區，股王信驊、股后世芯雙雙大跌逾5%。

今天外資賣超181.91億元，投信買超24.29億元，自營商賣超93.44億元，合計3大法人賣超251.06億元。

外資本周以來連3天大賣台股，累計達565.63億元，護國神山台積電今天遭砍1.5萬張，累計連3賣共5萬2,985張。

高股息ETF備受投資人青睞，近期天天高居成交量冠軍的00929復華台灣科技優息，外資大賣1.46萬張，累計連4賣，拋出高達17萬7,697張。同族群00878國泰永續高股息、00919群益台灣精選高息也遭減碼。

長線投資人可趁量縮、沒行情之際逢低布局

AI股走勢疲弱，外資近日反倒持續布局，今天加碼光寶科6,788張、緯創4,334張、技嘉2,825張。

法人表示，台股本周連3黑，再度逼近半年線支撐，成交量持續低迷，指數難脫箱型整理區間。若要有效突破站穩季線，首要條件就是成交量需回溫，站穩5日均線之上，如果量能未見表態，行情恐會持續膠著。不過，長線投資人可趁量縮、沒行情之際逢低布局，提前卡位第4季與明年景氣基本面回溫。

外資今天買超上市個股前10名為：矽統(2363)7,150張、光寶科(2301)6,788張、群創(3481)6,216張、慧洋-KY(2637)5,602張、陽明(2609)5,529張、復華富時不動產(00712)4,796張、緯創(3231)4,334張、永豐金(2890)3,641張、華航(2610)3,463張、兆赫(2485)3,253張。

外資今天賣超上市個股前10名為：開發金(2883)16,451張、台積電(2330)15,231張、復華台灣科技優息(00929)14,644張、國泰永續高股息(00878)11,854張、京元電子(2449)11,248張、華新(1605)11,080張、台泥(1101)10,891張、友訊(2332)9,048張、群益台灣精選高息(00919)8,277張、欣興(3037)7,225張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。