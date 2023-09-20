大陸最具影響力期刊論文數首次超過美國 排名世界第一

大陸《科技日報》報導，中國科學技術資訊研究所20日發布《2023中國科技論文統計報告》顯示，2022年，中國在各學科最具影響力期刊上發表的論文數為1萬6349篇，占世界總量的30.3％，首次超過美國排名世界第一。 據瞭解，各學科影響因數最高的期刊，可以被看作是世界各學科最具影響力期刊。2022年，178個學科領域中共有159種最具影響力期刊。 截至2023年7月，中國的熱點論文數為1929篇，占世界總量的45.9％，數量比2022年統計時增加6.7％，世界排名保持第1位，美國位列第2；中國高被引論文數為5.79萬篇，占世界總量的30.8％，世界排名保持在第2位。 近兩年間發表的論文在最近兩個月得到大量引用，且被引用次數進入本學科前1‰的論文稱為熱點論文。各學科論文在2013—2023年被引用次數處於世界前1％的論文稱為高被引論文。 同時，按第一作者第一單位統計分析結果顯示，中國發表高水準國際期刊論文9.36萬篇，占世界總量的26.9％，被引用次數為64.96萬次，論文發表數量和被引用次數均位列世界第一。 值得關注的是，按國際論文被引用次數統計，中國在農業科學、化學、電腦科學、工程技術、材料科學和數學6個學科排名世界第1位，較上年度新增了數學學科。