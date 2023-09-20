江蘇龍捲風已致10人死亡 專家：受江淮氣旋影響所致

《北京青年報》20日報導，9月19日，江蘇宿遷市和鹽城市發生龍捲風，造成10人死亡，多人受傷。 9月19日下午17時20分許，宿遷市宿豫區大興鎮、市經開區南蔡鄉局地陸續發生強龍捲風，等級判定為EF2級，此次龍捲風災情主要發生在鄉鎮鎮區，人員稠密、建築結構複雜，發生時段恰逢下班時間，由於此次龍捲風的侵襲來得突然，災情共造成5人死亡，4人重傷。經初步統計，此次強龍捲風受災人口5512人，1646戶房屋一般受損，倒塌房屋137戶，農作物受損41.8公頃，臨時轉移安置405人，2000餘平米豬舍部分牆體倒塌、頂部塌陷。 9月19日20時30分，鹽城市阜寧縣受EF3級龍捲風影響，發生極端天氣災害。當日17時至22時，蘆蒲、板湖兩鎮降雨量分別達202.7毫米、171毫米。極端天氣導致兩鎮受災嚴重，截至目前，災害造成5人重傷，經搶救無效死亡，4人輕傷（均送醫院救治，無生命危險）。 《北京青年報》報導，對於此次龍捲風天氣，江蘇省氣象專家表示，受江淮氣旋影響，從19日下午開始，江蘇省自西北向東南迎來一次大範圍的強降雨和大風天氣過程，其中還伴隨著比較強烈的龍捲和強對流天氣，江蘇省的沿淮和淮北地區出現了大範圍的強降雨，最大雨量達到236毫米。19日，江蘇省受到兩個龍捲的影響，第一個發生在宿遷，在下午17點到18點之間，另一個發生在阜寧，從20點16分到35分，從西向東達到強龍捲。氣象部門監測到的最大風力發生在鹽城阜寧，在20點23分監測到41.8米／秒的一個大風，風力達到14級，而在龍捲的中心地帶，風力可能更強， 對於此次發生龍捲的原因，氣象專家表示，通常在9月中下旬，對江蘇來講，已經不太容易發生龍捲，但近期由於氣溫較高，受江淮氣旋的影響，帶來了比較強的動力條件，在這種背景下，發生了罕見的龍捲事件。 此外，據江蘇氣象服務中心消息， 受江淮氣旋影響，預計20日白天至夜裡，連雲港海區、鹽城海區仍將出現9-11級、局地12級的陣風，南通海區將出現8級左右的陣風。江蘇省應急廳（省減災辦）、省氣象局提醒注意防範。 龍捲風作為一種破壞力極強的強對流天氣，是在強烈不穩定天氣條件下產生的一種小範圍的空氣渦旋，中心風力可達50-150米／秒，直徑一般在幾米到數百米之間。龍捲風生成和消失都迅速，常與雷暴、冰雹和暴雨等強對流天氣系統相伴出現，破壞力極強。