農業部扯謊！稱雲林沒用到進口蛋 縣府揪500箱冒充台灣貨

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雲林縣衛生局昨（19日）到西螺鎮一家農產倉儲查察貯存的過期進口蛋，赫然發現500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」標示產地是台灣，19日立即移請台中市府衛生局互助查察，證實是金寶蛋品為農業部代工改標！

雲林縣衛生局18日行文請求農業部提供進口蛋的下游廠商名單，以利查察，但昨日上午仍不見回文，只好根據農業部新聞稿附件的冷鏈倉儲地點主動追查流向。

農業部直到19日晚間才回文「有關本部委託財團法人中央畜產會專案進口雞蛋案，查貴府轄內並無業者向財團法人中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工使用」，不料卻被雲林縣衛生局主動查出案外案，在西螺冷鏈廠貯存的500箱液蛋是改標，冒充台灣雞蛋液。

雲林縣衛生局9月19日前往萬薘物流公司委旭暘科技農業股份有限公司西螺冷鏈倉儲，查核其存放的進口蛋品，結果查有500箱（4包為1箱）「冷凍殺菌液蛋」產品，效期為2024年6月14日，製造商是「金寶蛋品科技股份有限公司」，址位於台中市大里區，原產地標示「台灣」。

衛生局人員見到「台灣」字樣即警覺恐有混進口蛋之嫌，立即案移請台中市政府衛生局互助查察。

今（20日）中午台中市衛生局通知雲林縣衛生局查察結果是金寶蛋品公司協助農業部生產的冷凍殺菌液蛋產品涉嫌產地假冒，涉違反食安法第15條第1項第7款規定，涉及刑責，全案已移送檢方偵辦，以進一步釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。 雲林縣衛生局今下午立即再派員封存該產品，責請業者落實倉儲管理，確保該批「冷凍殺菌液蛋」不得流入市面，後續等畜產會指示銷毀會配合監督。