《觀光股》台北國賓皇宮酒店動土 目標2028年迎賓

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【時報記者林資傑台北報導】國賓(2704)旗下台北國賓飯店危老改建，今（20）日舉行動土典禮，將改建為3棟地上23層、地下6層建物，其中飯店棟攜手日本皇宮酒店（Palace Hotel）、預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新開業，2棟豪宅「國賓皇琚」在品牌效益帶動下亦已悄賣10餘戶。

1964年12月開幕的台北國賓設有400間客房、6間餐廳及28間多功能宴會廳等設備，2020年11月初決議提出危老改建申請，2021年7月停止住房業務，去年9月本館A CUT牛排館、粵菜廳及川菜廳停止營業並遷至遼寧街新址，於10月15日重新開業迎賓。

仰德集團暨國賓董事長許育瑞表示，台北國賓為台灣首家五星級飯店，長期以來政商雲集，一直是日本商務客及高級觀光客來台首選的飯店。為求全面升級，集團決定重建國賓飯店，期望打造出世界頂級的酒店和飯店精品宅。

許育瑞指出，非常榮幸能攜手日本皇宮酒店，雙方均有追求「世界一」（SEKAI ICHI）的理念共同的目標，並邀請包括日本三菱地所設計、鹿島建設旗下中鹿營造及英國倫敦GA Group設計公司等一流夢幻團隊，共同建設國賓的下個60年、台北的下一個新地標。

皇宮酒店社長吉原大介則表示，雙方品牌在歷史、傳統、客群和經營理念上有許多相似處，對於與國賓建立夥伴關係深感榮幸，將以成功重建「東京皇宮酒店」累積的經驗和專業知識充分發揮、全力以赴，藉以實現在台北建造「世界一流的酒店」的期望。

台北國賓皇宮酒店規畫108間客房，坪數均逾15坪、以23坪為主打，以服務國際及高檔賓客。同時，亦保有最受歡迎的餐飲服務，包括「國賓中餐廳」及獲米其林一星肯定的「A CUT牛排館」，同時導入頂級日式料理餐廳等，持續滿足重要賓客味蕾。

為承襲60年來優良口碑，國賓也規畫「國賓皇琚」豪華御所，72戶坪數落於95～115坪不等，將秉持「稀有」、「尊貴」、「華麗」、「典雅」特質，並引進飯店式管理模式服務住戶，推出後已吸引很多高端客戶、企業家及名人關注，目前已悄賣10餘戶。

許育瑞指出，他肩負歷史傳承使命，要打造全球頂級酒店與精品飯店住宅，因此特邀世界一流夢幻團隊共同建設「中山北路新視界」，期許在追求品質前提下，施工過程務必注意安全，每一環節都要用最嚴謹規格來要求，祈願工程順利、一切圓滿。