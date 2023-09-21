憂鬱症患乾癬風險高1.32倍 抗憂鬱藥可減少發生

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【中央社記者陳婕翎台北20日電】三軍總醫院研究團隊發現，憂鬱症病人患有乾癬的風險比沒有憂鬱症者高出1.32倍，當憂鬱症病人使用抗憂鬱藥物，如選擇性血清素再吸收抑制劑等可減少乾癬的發生風險。

憂鬱症在台灣是嚴重公衛議題，健保署統計，自2018年以來憂鬱症就醫人次高達40萬1059人，占全台2370萬投保人口的1.7%，男女比例約為1比2，以45歲至65歲的女性占多數。憂鬱症若未長期持續治療，可能導致患者症狀惡化甚或增加自殺風險。

三軍總醫院臨床藥學部研究團隊，由臨床藥學部組長高立庭與三軍總醫院藥師顏秋蘭、鍾佩珣日前透過大數據資料庫，針對憂鬱症病人進行深入分析，三總今天下午舉行記者會，由研究團隊成員分享意外發現憂鬱症與乾癬似乎存在相關性。

高立庭表示，乾癬是一種慢性皮膚疾病，發病時會生成紅色斑塊和鱗片，嚴重影響病人的生活品質，研究團隊發現憂鬱症病人患有乾癬的風險比沒有憂鬱症者高出1.32倍。

幸好，團隊同時觀察到憂鬱症病人使用抗憂鬱藥物可減少乾癬發生風險。高立庭說，憂鬱症治療以三環抗鬱劑（TCA）、選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRIs）、正腎上腺素與血清素再吸收抑制劑（SNRIs）等抗憂鬱藥為主，研究統計顯示，選擇性血清素再吸收抑制劑和低劑量抗憂鬱藥都有顯著保護作用。

另外，這次研究也發現抗憂鬱藥物的使用可能與突發性感覺神經性聽力喪失的風險存在某些關係，高立庭提到，使用4種不同種類抗憂鬱藥物的病人相較只使用1種或2種抗憂鬱藥物的病人風險相對較高，提醒醫師治療憂鬱症患者，可以密切觀察有無任何聽力變化。