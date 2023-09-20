台南文旦首進軍全台2大連鎖零售通路 拓展多元行銷管道

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台南的文旦產量全台最多，市府積極拓展多元行銷管道，除外銷日本、新加坡、加拿大等國，還首度進軍全聯福利中心及大潤發量販店等2大連鎖零售通路。市長黃偉哲表示，未來消費者就近在日常生活圈即能購買台南文旦，不需舟車勞頓跑到原產地，呼籲大家把握時機品嘗最優質、價格最公道的台南文旦。

市府農業局長李建裕指出，台南文旦面積1095公頃，產量2萬4700公噸。其中，麻豆區栽種面積839公頃，產量2萬270公噸；麻豆文旦品牌也已深植人心，許多柚園未採收前就被消費者預購完畢。目前距離中秋節還有1個多禮拜，今年的台南文旦已經銷售7、8成。

市府為提高消費者購買台南文旦的便利性，與全台超過1100家全聯福利中心及大潤發攜手合作，今天在永華市政中心舉辦「文旦獻禮．南得極品」上架宣傳記者會。

黃偉哲認為，台南因氣候與土質的緣故，特別適合文旦生長，不僅口感細緻具獨特風味，還富含相當高的營養價值，廣受消費者歡迎。感謝農業部農糧署提供經費支持，共同促成此次推廣行銷的機會，目前台南文旦已上架全聯及大潤發等2大賣場，歡迎還沒準備中秋禮品、還沒吃到台南文旦的民眾，趕快就近到住家附近的全聯與大潤發門市選購。 農業局也說，市府持續透過多元行銷活動及加工收購等產銷措施，全力行銷台南文旦。目前民眾除可透過全聯、大潤發等連鎖通路選購外，如果想直接向供貨單位購買，也可參考相關文旦訂購資訊：https://reurl.cc/qL7qGn，或參考農業局官網「南得極品中秋好禮」型錄，或透過好南入手電商區線上購買。

全聯、大潤發代表則強調，台南文旦享譽國際，具有果肉肥美、飽滿多汁與香甜馥郁等特色，深受消費大眾的喜愛，未來將致力提供民眾最優質的水果，並搭配中秋節檔期提供更豐富多元的選擇與優惠，歡迎民眾到各門市就近購買最對味的台南文旦。