永豐AI GO競賽開跑 冠軍隊伍將抱走20萬獎金

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為促進產學技術交流，並展現AI數位科技研發應用能力，永豐金控20日宣布，今年首度舉辦「永豐AI GO競賽」，由全球資訊安全解決方案領導廠商趨勢科技協辦，透過旗下舉辦技術類型競賽擁有豐富經驗之「T-Brain AI實戰吧」作為本次競賽平台，提供有興趣進入AI領域之優秀人才一個成長發揮的舞台。

永豐金控指出，「永豐AI GO競賽」於即日起至10月31日開放報名，大專院校以上及碩博士生與業界人士皆可報名參加。本次競賽主題「攻房戰-不動產估價現值預測」，期望藉由人工智慧技術的應用，透過影響房價高低的關鍵因素，包括坪數大小、屋齡屋況、地段環境及居住條件等，為每一筆房產找出最適的價值。競賽冠軍隊伍可獲得新台幣20萬元獎金，佳獎以上的參賽隊伍另提供永豐金控與子公司銀行的實習機會，參賽者可透過競賽過程累積寶貴的學習經歷，並為履歷加分。

為與各界優秀的AI人才相互切磋及技術交流，本次競賽特別設計Turing挑戰賽制，參賽隊伍之正式賽Private Leaderboard競賽成績，超越永豐Turing團隊（由永豐金控數位科技處人工智慧實驗組組成）之正式賽最終成績，另頒發Turing挑戰獎加碼獎金。

永豐金控表示，隨著FinTech浪潮崛起，技術創新已成為近年國際主流議題，期藉由舉辦「永豐AI GO競賽」，持續精進本金控集團之技術研發力之外，亦能吸引挖掘潛力專業人才。