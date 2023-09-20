北市赴杭州亞運開幕沒票進場 林奕華：各縣市都一樣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

杭州亞運開幕式9月23日將在杭州奧體中心體育場舉行，北市府和議會合組的參訪團預計明日下午出發，卻拿不到開幕典禮的票。台北市議員秦慧珠指出，不該讓全團的人都無法參加開幕典禮，只能在飯店看電視轉播；台北市副市長林奕華20日則表示，杭州亞運沒有對外售票而是採分配制，地方政府團都沒有收到開幕式門票，台北跟其他縣市都一樣。

秦慧珠說明，杭州亞運9月23日舉行開幕典禮，北市府和議會合組的參訪團明日下午出發，到9月25日回來，此行由副市長林奕華帶團，議長、副議長和3位議員自費參加，但卻拿不到杭州亞運開幕典禮的票。

秦慧珠表示，體育局長回覆在這方面人脈不足，只能透過中華奧會去努力，後來請體育局跟府方報告，看能否透過雙城論壇管道去找上海方協助，可惜的是，9月5日體育局說上海方回報他們拿不到開幕典禮的票，9月13日浙江台辦也回覆他們努力了，可是仍拿不到開幕典禮的票。

秦慧珠直言，搞了大半年不知道體育局是怎麼辦事的，一開始就該用北市府的名義跟亞運組委會接觸，或派人先去踩點交涉，而不是讓全團的人大家都無法參加開幕典禮，只能在飯店看電視轉播。

林奕華表示，這次去杭州亞運考察，主要是去看賽事規模、賽事規畫，去幫選手加油並看選手村，因為今年狀況較特殊，杭州亞運沒有對外售票而是採分配制，所有分配是體育署跟中華奧會為主，地方政府團都沒有收到開幕式門票，台北跟其他縣市都一樣。

至於遭質疑無法入場如何幫選手加油，林奕華也說，雖然開幕式無法入場，但所有賽事都可以去幫選手加油，而去看選手村設置、幫選手加油、觀摩賽事、去看杭州亞運的規畫強度等，在規畫中都會做到。

而體育局挨批辦事不力，林奕華說明，照理來說以前亞運是會對外售票，但這次沒有對外售票，回歸到分配制，中華奧會也有相關分配，但基於縣市公平，所有人都沒有進去看，這部分不一定跟體育局有關。