林口長庚攜手廣達及國際扶輪基金會，以5G救護車提升新生兒及重難罕病童轉送品質與安全

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林口長庚醫院與廣達公司及國際扶輪基金會，假林口長庚研究大樓共同舉辦「5G救護車啟用典禮」，典禮由長庚決策委員會程文俊主任委員、林口長庚醫院陳建宗院長、廣達公司林百里董事長及國際扶輪基金會吳淑華總監共同主持，桃園市衛生局劉宜廉局長亦蒞臨指導，感謝各方對兒科醫療品質提升的努力。

新生兒常因早產、缺氧窒息、呼吸窘迫、先天心臟病等各式情境，必須自地區或區域醫院轉診至醫學中心，林口長庚自1989年即成立24小時轉診專線，由兒科醫師領軍展開新生兒外接服務，於2020年將重難罕病童增列入外接服務範圍，醫療團隊除在救護車上進行立即救治外，到院後亦以綠色通道直接轉送入兒科加護病房，提升轉診照護時效。林口長庚位於桃竹苗地區，是目前全國出生率最高的區域，也是桃竹苗地區唯一的衛福部兒童重難罕核心醫院，迄今每年外接約300個新生兒及115個重症病童，服務範圍除桃竹苗外，亦擴及至北北基和宜蘭地區。

長庚決策委員會程文俊主任委員表示，兒科外接服務在轉送過程中會遇到許多不可預測的病情變化，傳統作法在救護車上僅能由醫師以電話與院內團隊聯繫，有時會需要緊急會診其他科或需要更多設備與藥物緊急治療，都會增加醫療團隊於救護車上之聯繫流程與時間。

為提升兒科轉診救護品質，林口長庚陳建宗院長感謝國際扶輪基金會捐送一台5G救護車，上面搭載了與廣達公司合作打造的5G轉送擔架與雲端轉送整合平台，利用5G「高速度」「低時延」「多連結」的 3 大特性，再由廣達研發專用的微型攝影眼鏡與攝像鏡頭，將救護車上的訊號透過通訊技術即時傳遞至雲端整合平台，再傳輸到醫院的戰情室，讓院內團隊可即時監控救護車上病人狀況，並利用遠端會診資深醫師，即時提供最佳處置建議與諮詢。

廣達公司林百里董事長及國際扶輪基金會吳淑華總監也表示，三方合作之5G救護車今日啟用後，相信更能提升林口長庚兒科外接服務之到院前緊急救護量能，並增進新生兒及重難罕病童轉送過程之品質及安全。