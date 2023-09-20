《航運股》改惡最快VS.倍速哩遇 航空聯名卡大對決

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【時報記者莊丙農台北報導】長榮航空(2618)今天與國泰世華銀行舉行聯名卡續卡記者會，有媒體詢問玉山星宇航空聯名卡不到半年調升機票哩程兌換門檻的看法，國泰世華銀行總經理李偉正僅表示，「雙方都重視對客戶承諾」；長榮航空總經理孫嘉明認為，航空公司都會看盟行對會員服務的調整及改變，至少長榮航空今年不會有任何改變哩程計畫。

星宇航空與玉山合作發行聯名卡僅半年時間，昨天無預警變更酬賓機票哩程兌換門檻，而且調整日在今年10月3日生效，卡友不到兩周的時間就必須做出反映，被網友籲為史上改惡最快航空聯名卡。

而星宇航空恰巧在長榮航空與國泰世華銀行續約聯名卡前夕發布，兩邊聯名卡一邊提高哩程兌換門檻、另一邊推出「倍速哩遇」的兩個「重磅」消息，引起不少消費者討論，也成為今天媒體詢問焦點。

李偉正指出，疫情後出國需求強烈提升，國泰世華、長榮航空攜手推出更優惠的哩程兌換，來回饋給卡友及長榮航空客戶；今年上半年旅遊需求相較2019年有報復性成長，這種需求預期還會繼續下去，因此，雙方加碼所有航空卡最優惠累積哩程方式，來拉升整個聯名卡的數量。對於星宇航空的公告，僅表示「應重視對客戶承諾」。

孫嘉明則表示，雙方2016年一起推動聯名卡，所有合作成果都符合預期，疫情期間卡友雖然沒有兌換機票，但很多卡友仍持續在消費累計哩程，成果非常好，因此，疫情後續談合約很快就達成共識。而聯名卡合作內容，注重持卡人、未來辦卡人及長榮會員達到三贏目標，長榮航空也會盡力滿足兌換需求。對於同行突然的調整措施，他指出，航空公司都會注意盟航的會員哩程調整及改變計畫，但長榮航空今年不會有任何改變哩程計畫。

針對哩程調升引起的風波，星宇航空最新表示，原訂2023年10月3日起調整酬賓機票相關規則，因施行日期太近，會員及聯名卡友反應哩程兌換不及，故將延後實施日期至2024年3月1日起，讓會員及聯名卡友有更充裕的時間，進行哩程累計及兌換，並將於近日更新公告。