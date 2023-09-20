林口長庚醫院發表慢性鼻竇炎治療新指引

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慢性鼻竇炎困擾許多人，保守治療若無效，可藉鼻竇內視鏡手術改善，但部份患者效果不彰。林口長庚醫院跨科別合作，鑽研青少年慢性鼻竇炎治療，發現若是屬於第二型慢性鼻竇炎，也就是通常會出現鼻息肉或合併氣喘等下呼吸道疾病者，預後較差且息肉易復發，最難控制。建議採個人化醫療，選擇適當的病患予以生物製劑治療，強化第二型發炎反應的控制，將可獲得有效改善。

林口長庚醫院研究團隊結合兒童感染科邱政洵副院長、免疫及鼻科黃建嘉及吳佩雯醫師，合作探討青少年慢性鼻竇炎併鼻息肉之發炎免疫機轉，並分析治療預後，為全世界鼻竇炎相關研究的突破性成果，提供慢性鼻竇炎治療新指引，造福廣大病患，已發表於2023年6月頂級耳鼻喉科國際期刊「鼻科學(Rhinology)」。

●青少年罹患慢性鼻竇炎，影響生活學習甚鉅

就讀國二的張同學，從小就有鼻過敏問題，症狀時好時壞，一直不以為意。上國中後不但鼻塞越來越嚴重，還合併有膿鼻涕、頭痛、聞不到味道及咳嗽等症狀，學習成效愈趨低落。看了多次醫生，經耳鼻喉科醫師檢查才診斷是慢性鼻竇炎合併鼻息肉。由於鼻息肉及鼻蓄膿已塞滿整個鼻腔與鼻竇，一年前接受鼻內視鏡導航微創手術，順利將鼻息肉及鼻竇內發炎病灶清除，同時重建鼻腔呼吸氣流與鼻竇通氣功能。術後於門診定期追蹤，但最近息肉又再次復發。

●台灣約一百萬人上下受慢性鼻竇炎所苦

林口長庚醫院耳鼻喉科黃建嘉醫師表示，鼻竇是位在頭部內的數個空腔，內部充滿空氣，具有潤濕及過濾吸入的空氣等多種功能，當細菌、黴菌等感染或過敏原刺激，造成鼻竇內襯黏膜的發炎反應，或鼻息肉(鼻腔內的贅生物)組織增生、或鼻中膈彎曲，阻塞鼻通道或鼻竇，就可能導致鼻竇炎；治療後症狀持續超過12週，就可定義為慢性鼻竇炎。

台灣由於空污、人口集中，加上海島國家特有的濕熱環境，許多民眾飽受慢性鼻竇炎所苦，估計發生率約3-6.4%，約一百萬人上下。患者常苦於鼻塞、鼻涕倒流、臉部脹痛及慢性咳嗽，嚴重時甚至會影響嗅覺及睡眠品質；青少年病患還可能因注意力不足、缺課而阻礙學習。

●第二型慢性鼻竇炎最難控制

林口長庚醫院耳鼻喉科吳佩雯醫師指出，慢性鼻竇炎傳統以「表分型」有無息肉分為兩大類。在精準醫學的趨勢下，近年歐美學界紛紛以病生理機轉，將慢性鼻竇炎區分為三類，也就是所謂的「內分型」，分別是以第一／二／三型輔助Ｔ細胞為主的免疫發炎機轉。其中，以第二型輔助Ｔ細胞及其相關細胞激素主導的慢性鼻竇炎最難控制，病患大多會出現廣泛的鼻息肉而阻塞呼吸，也有為數不少的病患合併有氣喘等下呼吸道疾病。

目前針對慢性鼻竇炎併鼻息肉的藥物治療，以類固醇鼻噴劑為主，輔以鼻腔等張或高張食鹽水沖洗，若保守治療不見效，鼻竇內視鏡手術為首選，安全性高，手術去除息肉或發炎黏膜，恢復鼻竇正常的引流及通氣功能。病患需定期回診，且須依傷口復原狀況持續使用預防性抗生素數週，術後三個月內更需規律進行居家鼻腔沖洗及使用類固醇鼻噴劑。

●國內青少年接受鼻竇內視鏡手術仍有10-13%復發率

吳佩雯醫師表示，第二型慢性鼻竇炎併鼻息肉病患接受鼻竇內視鏡手術的預後較差，有極高機率面臨息肉復發而需再次手術，其中不乏從青少年開始，反覆接受3-5次手術，直至成年，仍飽受鼻病之苦！據統計，歐洲慢性鼻竇炎患者約有60-80%屬於第二型發炎反應，台灣迄今無相關流行病學資料；但有文獻統計，國內青少年接受鼻竇內視鏡手術後仍有10-13%復發率。

●長庚醫院跨科別合作，證實復發需再次手術病患多屬於第二型發炎反應

為找出國內青少年慢性鼻竇炎相關免疫發炎機轉及臨床預後因素，研究團隊回溯性探討過去15年於林口長庚醫院進行鼻竇內視鏡手術的146位青少年病患，平均年齡15±2.1歲，因息肉復發而需再次手術的機率約為15%。結果顯示，首次手術時年齡較小、合併有過敏性鼻炎、手術前電腦斷層顯示發炎涉及的鼻竇較廣泛且集中在中線篩竇的病患，術後復發機率較高。此外，最重要且顯著的是，經過免疫螢光染色證實，這些因復發而需再次手術的病患大多屬於第二型發炎反應，其息肉中的嗜酸性白血球浸潤程度與第二型發炎相關細胞激素活性均較顯著。

吳佩雯醫師表示，相較於成人，青少年慢性鼻竇炎患者更需要充分理解及關懷，在臨床上，可強化術前及術後的追蹤治療：積極控制過敏性鼻炎、適當時機手術介入、規律鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑使用。在確認為第二型發炎反應後，選擇適當的病患予以生物製劑治療，強化第二型發炎反應的控制，應是更佳的治療指引。

●慢性鼻竇炎的居家照護

長庚醫師也提醒慢性鼻竇炎患者，多攝取水分幫助稀釋黏液，但避免含咖啡因或酒精飲料，也可在鼻根處敷溫熱毛巾或洗熱水澡，增加鼻腔濕度，緩解疼痛。睡覺時抬高頭部，也可幫助黏液排出，緩解鼻塞。