國泰世華銀與長榮航再續約發聯名卡 推市場最優5元1哩

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國泰世華銀行與長榮航空自2016年合作發行聯名卡，迄今累積發出超過25萬張卡，疫後全球旅遊運輸快速復甦，國泰世華銀今（20日）宣布與長榮航空再續約5年，合作發行聯名卡，並推出「消費最優5元累積1哩程」的市場最佳累哩回饋，同時也給出長榮官網購票搭機，最優「累1哩送1哩」的累哩機制，續搶攻航空聯名卡市占。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，國泰世華銀行與長榮航空以絕佳合作默契，深耕快速成長的國外旅遊市場，成為飛航常客與高端族群心目中的首選飛航信用卡，期待未來結合兩大集團多角化業務合作，將服務場域全面延伸，目標打造最完整的旅遊金融服務場域。重新上市與長榮航空攜手再合作，推出多項創新服務及飛航旅遊權益尊榮升級，伴隨卡友享受飛凡旅遊體驗。

長榮航空董事長林寶水也表示，長榮航空與國泰世華銀行自2016年攜手合作推出聯名卡，提供卡友迅速累積哩程的管道，即使過往三年因為疫情大幅降低民眾出國意願，但大多數持有國泰世華聯名卡的會員仍繼續使用此卡消費，就是希望能持續累積哩程，享有免費兌換機票、購票優惠、座艙升等及使用貴賓室等多項禮遇。

據國泰世華銀內部統計，目前國泰世華長榮航空聯名卡約累積25萬張卡量，年消費金額相較2016年成長1.2倍，累積刷出新台幣上百億元的機票金額，每年消費額刷破千萬的卡友有百名以上。

據國際發卡組織Visa近日發布的最新全球消費者旅遊意向報告，預估台灣人未來兩年平均將安排高達5次海外出遊。國泰世華銀行也觀察，2023年前8個月國泰世華長榮航空聯名卡友，於機票購票與海外消費表現，均大幅超越去年同期水準，甚至較2019年同期（疫情前）消費金額再高出4成，顯見卡友消費需求暢旺。

之前國泰世華長榮航空聯名卡是最優10元1哩消費累哩機制，這次是推出年底前出國及指定消費最優5元1哩回饋，出國在長榮官網購票、長榮航空機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，每月有額外最高10,000哩數回饋，活動期間每人最高可獲得80,000哩。首次申辦的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，首刷滿額最優刷5萬元送5萬哩，活動期間卡友最高可累積獲取13萬3,000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。

另國泰世華長榮航空聯名卡也推出史無前例的長榮官網購票搭機加速累哩機制，最優「每累1哩送1哩」，即日起至今年10月31日前，持聯名卡在長榮航空官網完成活動註冊，並在今年12月15日前完成搭乘長榮、立榮國際航班的旅客，含原搭機贈哩，最優累1哩送1哩，最高5萬可有5,000哩。

國泰世華銀這次也進攻高端客群，長榮航空聯名卡預計於2024年，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上的極致無限正卡卡友，換發金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽，每張成本約萬元。