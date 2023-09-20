增加「YUNLIN」關鍵字曝光 雲林縣府成立國際事務辦公室

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為提升雲林縣國際能見度，汲取國際城市成功經驗，雲林縣府今（20日）在民政處轄下成立「國際事務辦公室」，加強與各國城市建立友好互動機制，首要任務是加強「YUNLIN」關鍵字曝光，以及縣府相關政策要有簡短的雙語翻譯。

雲林縣張麗善指出，以關鍵字「YUNLIN」（雲林）查國際文章，很意外發現資料筆數是全國最後一名，這代表太疏忽國際行銷，沒有什麼人知道台灣有個雲林，更不知道雲林特色。

她說，雙語化很重要，最近有國外華人回台得知雲林縣在推動「禮義廉恥」讓他們很驚訝也很讚許，雲林縣不吝與國際分享雲林縣的成果與特色，也盼與外國城市有更多切磋琢磨的機會，這是成立「國際事務辦公室」的緣起。

張麗善表示，面對全球化時代競爭，雲林在國際的能見度必須提升，國際事務辦公室主要任務是拓展國際關係、交流互訪、外賓接待、安排縣內各項國際交流訪問與國際活動等。

她舉例，雲林國際偶戲節每年邀請許多國家來台交流表演，去年美國偶戲中心來雲林布袋戲館進駐4個月，今年也將邀請荷蘭、德國、比利時；台灣咖啡也規畫成立一個國際咖啡區，雲林縣這幾年在數位發展也不落人後，不論文化藝術、科技、農業都可與國外交流及借鏡。

縣議員李明哲表示，這幾年雲林縣府積極參與國際交流，在不同領域展現本地優勢和文化，成立國際事務辦公室有助於統籌和推動，促成與國際間有更多交流，繼而提升雲林的國際能見度及形象。

民政處長蕭德恕說，國際事務辧公室未來將負責安排縣長國外交流參訪、縣政考察業務、辦理國際關係拓展締盟、合作協議簽署、交流互訪等事務、辦理重要外賓接待工作、協辦縣府各機關各項出國交流訪問與國際性活動等。