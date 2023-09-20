《財政》普發現金逾9成8民眾領完 今年新生兒都可領

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【時報記者葉時安台北報導】普發現金6000元今年4月開放領取，財政部國庫署表示，截至今年9月20日止，已超過2326萬人請領，逾9成8民眾透過多元管道完成領取普發現金。而普發現金發放期限將於今年10月31日屆止，此外，今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，得於113年1月31日前至郵局臨櫃領取普發現金。

財政部國庫署表示，在相關部會通力合作下，自今(112)年3月22日「登記入帳」開放登記以來，普發現金整體作業順暢，1988客服專線於今年3月20日上線，截至8月底已有超過28萬民眾進線諮詢，詢問主要內容包含登記入帳、資格條件、郵局領現及直接入帳等問題，在1988客服專線及相關部會積極處理下，均能迅速解決民眾問題及協助順利領取。截至今年9月20日止，已超過2326萬人請領，逾9成8民眾透過多元管道完成領取普發現金。

財政部國庫署進一步表示，普發現金發放期限將於今年10月31日屆止，此外，今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，亦納入發放對象，得於113年1月31日前至郵局臨櫃領取普發現金。 財政部國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，請務必攜帶新生兒出生證明以及生母或生父具照片之身分證明文件，如果生母或生父委託他人代領，除上開文件外，亦須攜帶代領人具照片之身分證明文件。該署進一步提醒，配合醫療院所新生兒通報時程，建議於新生兒出生10日後再行前往郵局臨櫃領取。

財政部國庫署再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。