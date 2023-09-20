不讓「壞蛋」出現！ 竹縣國中小營養午餐「禁用液蛋」

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進口蛋爭議引起社會軒然大波，出現有些學校使用進口蛋問題及食安疑慮，新竹縣政府針對國中小免費營養午餐，規定廠商食材都要有「3章1Q」，以嚴格標準檢視使用的蛋源，並且禁用液蛋，維護學生的飲食安全。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣國中小免費營養午餐所使用到的蛋類皆為全蛋，沒有使用液蛋，學校午餐契約規範要求生鮮蛋品應為CAS台灣優良農產品、TAP產銷履歷農產品或具雞蛋溯源標籤，不得有仿冒品，其他蛋類加工品也應為國產並優先使用可溯源食材，並符合「3章1Q」的蛋品才能使用。

此外，學校營養師或午餐秘書每日上午依菜單及午餐契約規範驗收食材，並上傳到教育部校園食材登錄平台，所有蛋品來源皆可透過食材登錄平台查詢到國產蛋的驗證章Q與產地及供應商，讓食材來源透明化。

楊郡慈並說，民眾在家裡利用手機或是電腦搜尋食材登錄平台，就可以輕鬆查詢到各校營養午餐食材來源，讓學生在校安心用餐，也讓家長放心。

縣長楊文科表示，營養午餐的衛生安全，是新竹縣相當重視的一環，為落實學校午餐食材源頭管理，將會加強稽查，把關好鄉親的食品安全，「不要讓壞蛋在新竹縣出現」。

楊文科也提醒民眾，在購買蛋品時，需多加注意蛋品或是相關加工食材來源及有效期限，避免購買到問題蛋。也提醒業者一定要落實法規規定，食品安全需要政府與業者、民眾一起努力。