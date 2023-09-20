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北市國小消防體驗 50名學童突喊「眼睛皮膚刺痛」恐因這煙霧造成

  • 中時即時 張芷瑜
北市文山區某國小上午消防體驗活動後，有50多位小朋友陸續反應不舒服，其中9位學生在檢傷後送醫檢查，北市教育局提醒，若學生家長發現孩子回家後有不適情況，應立即就醫。（本報資料照片）
北市文山區某國小上午消防體驗活動後，有50多位小朋友陸續反應不舒服，其中9位學生在檢傷後送醫檢查，北市教育局提醒，若學生家長發現孩子回家後有不適情況，應立即就醫。（本報資料照片）

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北市文山區某國小上午消防體驗活動後，有50多位小朋友陸續反應不舒服，感覺眼睛、面部刺痛等，其中9位學生在檢傷後先送至醫院進一步檢查，北市教育局表示，學校已洽消防局萬芳分隊確認煙霧成分，並向學生家長發出通知，若發覺學生回家後有不適情況，應立即就醫。

校方說明，五年級學生上午8時30分舉辦校內消防體驗活動，在煙霧體驗後，陸續有50多位小朋友反應不舒服，感覺到眼睛刺刺及皮膚不適等狀況，隨後即連獲消防局瞭解，並請萬芳醫院眼科醫生來檢傷，其中9位學生先安排送醫，3位學生由家長自行帶回，其餘學生狀況輕微則繼續上課。

校方也說，第一時間除了請醫師幫忙檢傷，也有聯繫家長們，告知他們校內發生的狀況及孩子目前情形，後續也請家長多注意孩子返家時是否還有不舒服，若有則需就醫，而因為此次是例行性活動，為何造成孩子不舒服，原因還有待了解。

教育局表示，該校上午辦理消防體驗日活動，煙霧體驗後有多位學生反映眼睛、面部刺痛，初步由學校護理師對學生進行沖水、濕敷，後經學校請萬芳醫院眼科醫生到校為50位學生檢查後，其中9位同學依醫生建議由學務主任陪同送萬芳醫院追蹤診治。

教育局也說，學校已洽消防局萬芳分隊確認煙霧成分，並向相關學生家長發出通知，若發覺學生回家後有不適情況，應立即就醫。

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