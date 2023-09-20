元大銀行岡山分行開幕 進駐全台最大半導體科技廊帶

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元大金控看好高雄岡山地區發展前景，旗下子公司元大證券及元大銀行，同時展現在地深耕企圖心，元大銀行重視高雄市岡山區位於全台最大半導體科技廊帶的重要樞紐，並受惠捷運、商場及重劃區等迅速發展，帶動地方繁榮，特選在高雄市岡山區中山南路515號的新據點「岡山分行」，20日開幕，以滿足在地民眾與企業全方位的金融服務需求。

元大銀20日表示，元大銀行岡山分行將本著在地用心深耕，打造嶄新明亮的營業大廳、友善樂齡的服務通道，設有寬敞舒適的貴賓中心及專屬隱密的洽談室，提供包括存款、貸款、信用卡及理財等全方位的優質服務，並有專業的理財人員依據市場狀況，提供適當的產品建議，且依照客戶需求，給予完善的資產配置諮詢等尊榮服務。

元大銀行說，該行財富管理多年來屢獲得國內外獎項肯定，今年囊括財訊財富管理大獎「最佳服務獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位智能系統獎」及「金融服務創新獎」等四大獎項殊榮。近年更重視ESG永續發展，不斷提升電子數位化服務，提供線上申辦作業、投資申購、生活繳費稅及轉帳換匯等服務，於今（2023）年並增加提供交易類型的帳戶連結支付，給予客戶更便捷的服務體驗，更環保減碳實踐ESG，致力成為客戶安心與信賴的金融好夥伴。