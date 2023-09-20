台積電慈善基金會前進南投信義 培力部落科學小勇士

積極投入支持偏鄉培力的台積電慈善基金會，今年在管理團隊推出一天有薪志工假後，更是鼓勵著台積人上山下海進行各樣的志工體驗與服務，截至9月份，累積志工服務活動已超過百場。在新學期初始，50位台積電中科15B廠的志工以一對一的方式，今(19日)深入南投縣信義鄉，與雙龍國小師生來場職業探索，全員化身「部落科學小勇士」，從遊戲中玩科學，客製化的一日營隊內容，讓偏鄉學童不僅接觸科學也探索自己的興趣及能力發展的方向收穫滿滿。

自三年多前啟動「培力偏鄉」，台積電慈善基金會目標為連接教育與就業力，有針對國小學童的一日志工營，也有針對高職生的技職培力及就業媒合計畫，從補救教學、職業引路、技職教育等，完整了偏鄉教育培力工程，特別的是，不畏疫情攪局影響，台積電慈善基金會總能滾動式調整服務內容與方式，提出創新科學互動課程，時下流行的人工智能、ChatGPT等熱門工具，台積人也能由繁化簡，發展適合學童的教案、調整其難易程度，只為讓各級學生能在趣味中學習最頂尖的知識，處處展現台積人解決問題及創造價值的活力與應變力。

台積電慈善基金會張淑芬董事長提到，為偏鄉注入志工與愛心資源，是基金會的使命，藉由互動擴大彼此眼界，其實對學童與志工本身都是互相學習的過程，更深切期盼藉由科普教育、職業探索等議題，引發學童更多思考，時刻接軌趨勢，更勇敢的探索自己及未來。

這場在南投縣信義鄉雙龍國小舉辦的南投一日志工活動，參與的台積人來自台積電中科F15B廠的志工，輔導偏鄉孩童多元接觸科學並探索職業，一開始先通過認識自我的探索瞭解本身的性向，進而引導接觸好玩的科學，也讓活動場面更加新奇、有趣，特別的是，志工與學童相見歡時，是以相對應的圖騰來進行分組，加速雙方初次見面交流的破冰時間，更快了解彼此，從幾個小細節就可看出台積電慈善基金會的用心。此次也長期投入於原住民部落教育的台大東谷沙飛社團幹部也一同入村，欲響應台積電進行雙龍國小的英語教學及職業試探活動，後續也將會與台積電偕同並進合作，同時從服務中學習並一起讓台積人的公益力量持續延伸下去。

張淑芬董事長更全程參與這次活動的生命教育主題，學員藉由認識自我和遊戲來探索數理、科學和未來的過程。在接受媒體採訪時，張淑芬董事長除了驚喜於這次活動從學員看到的感動外，更分享台積電中科15B廠由廠長率領的50位同仁參與一日志工的熱情。讓外界只看到台積電員工在影響全世界的科技進程之外，積極透過台積電慈善基金會設計的「志工適性測評系統」，探尋出自己適合的服務類型，讓員工能選定主題、長期投入。

雙龍國小校長陳永輝指出，感謝台積電慈善基金會三年來率領志工群，活動內容不僅因地制宜，還十足接地氣，與部落文化結合，讓師生們大開眼界，也很感謝能有這樣的互動機會，期待這場活動能激起學童心中學習的漣漪、種下善的種子，持續收穫更多快樂與價值感。